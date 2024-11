Torino, la tradizione reggina firmata “Romanella” conquista il “Salone del Gusto”

La storia, la qualità e la tradizione legate alla città di Reggio Calabria hanno conquistato il pubblico dell’undicesima edizione del “Salone del Gusto 2016” di Torino, il più importante evento internazionale dedicato alla cultura del cibo.

Protagonista di questo successo che ha segnato positivamente la manifestazione piemontese, “Romanella Drinks”, la storica azienda di Reggio Calabria specializzata nella produzione e distribuzione delle bibite analcoliche.

Un vero e proprio bagno di folla nello stand griffato “Romanella” del pubblico di appassionati ed esperti, che ha letteralmente invaso quella che per cinque giorni è stata l’autentica capitale mondiale dell’enogastronomia.

E’ un bilancio saldamente in attivo, dunque, quello tracciato al termine di questa esperienza dall’azienda guidata da Salvo Presentino, rappresentante della terza generazione di imprenditori legati al marchio di famiglia reggino. Per “Romanella” si tratta del terzo, prestigioso step, di un più ampio e articolato percorso di rilancio e innovazione del marchio e dei prodotti che nel corso di quest’anno ha vissuto anche altri momenti entusiasmanti in occasione del “Vinitaly” di Verona e del “Cibus” di Parma.

Nello spazio “Romanella” c’è stata anche la gradita visita del Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio e della delegazione regionale in visita a Torino che ha partecipato alla degustazione dei prodotti Siesta Caffè, Bergamella e Siesta Lemon nel nuovo formato lattina.

“Voglio ringraziare – afferma Presentino – la Provincia Di Reggio Calabria per il fattivo supporto fornito. Per una realtà imprenditoriale come la nostra e, più in generale, per l’intero tessuto produttivo, è fondamentale ricevere attenzione e sostegno dagli interlocutori istituzionali. Sono certo, che il neo Sindaco Metropolitano, Giuseppe Falcomatà, con la sua sensibilità e attenzione verso le realtà produttive locali, rilancerà il percorso già ampiamente avviato dalla Provincia di Reggio Calabria. E’ indispensabile intercettare circuiti prestigiosi e di caratura internazionale, fondamentali per ampliare il quadro delle opportunità commerciali e sviluppare percorsi di crescita e consolidamento aziendale. Nel padiglione della Provincia, contenitore delle eccellenze provinciali reggine, la nostra azienda ha rappresentato la città di Reggio Calabria, riscuotendo un eccellente riscontro in termini di partecipazione e visite ricevute presso il nostro stand allestito nel Parco del Valentino. I nostri prodotti sono stati apprezzati nel corso delle oltre 5mila degustazioni che sono state ospitate nel nostro spazio espositivo durante i cinque giorni di permanenza al Salone del Gusto. L’esperienza piemontese, in particolare, – evidenzia il numero uno di “Romanella Drinks” – si è arricchita anche di ulteriori elementi, sotto il profilo sociale, che hanno contribuito a rendere ancora più entusiasmante la nostra partecipazione. Il nostro stand, infatti, si è trasformato in una sorta di ritrovo, un punto di aggregazione per i tanti calabresi che compongono la numerosa comunità di corregionali presente e fortemente radicata in Piemonte. Segno evidente – spiega Presentino – che il nostro marchio e i nostri prodotti, oltre ad aver fatto breccia in contesti e mercati del tutto nuovi, registrano un ulteriore rafforzamento del fattore identitario e del legame profondo che storicamente unisce “Romanella” al territorio reggino. Il nostro percorso continua, nel segno dell’innovazione e della qualità – conclude Presentino – e nelle prossime settimane vivremo altre pagine esaltanti che vedranno il nostro brand protagonista nell’ambito di scenari commerciali di levatura internazionale”.