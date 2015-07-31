Torna a Scilla il torneo di Beach Soccer

Dopo 13 anni, il torneo Beach Soccer 5 vs 5 di Scilla è tornato, lo scorso anno, a disputarsi di notte. Sarà così anche per la 28esima edizione del torneo sulla spiaggia più in voga dell’estate nella provincia reggina, che avrà inizio il 4 Agosto alle ore 19.00 e terminerà la sera del 20 Agosto. La scadenza delle iscrizioni è prevista per il 2 Agosto.

Nelle ultime kermesse è cresciuto moltissimo il livello: due anni fa, giocò Antonio Morello, bagnarese doc, che militò anche in Serie A con il Siena. Un anno fa, giocò Benito Carbone. All’ultimo momento saltò all’appello Francesco Cozza, per sopraggiunto incarico di allenare la Reggina Calcio. La rassegna è molto seguita da tutti, a Scilla a livelli esasperati, ma anche da Bagnara e Villa San Giovanni sono arrivate sempre belle squadre. La tradizione tende a favore delle squadre provenienti da fuori, che hanno vinto il torneo sei volte negli ultimi otto anni.

Unico torneo di Beach Soccer della Costa Viola, della Costa Jonica e Tirrenica, si svolge su una spiaggia bellissima, in una location suggestiva, che durante le serate d’agosto garantisce un numero di spettatori invidiabile. Quest’anno ci saranno, inoltre, il torneo Under 18 (iscrizione di 80,00 € a squadra), quello Under 14 e quello misto (50,00 €), che si disputeranno durante il giorno.

La novità assoluta di quest’anno è l’introduzione del torneo calcio-tennis sulla spiaggia: si gioca 2 vs 2 e il costo dell’iscrizione è di soli 20 € (10 cadauno). La sera sarà esclusiva del Torneo Beach Soccer tradizionale, per il quale è prevista una quota d’iscrizione complessiva di 150,00 € a squadra. Per informazioni ed iscrizioni, gli interessati potranno contattare i numeri 348 – 63 94 959 e 328 – 11 99 972 o in alternativa dirigersi all’info-point di riferimento Ristorante-Pizzeria Calypso. Buon divertimento!