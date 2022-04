San Roberto - Work in progress per un torneo estivo di morra targato FIGEST-CONI

Il Comune di San Roberto ha avviato un dialogo con la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, promotrice di discipline associate e riconosciute dal CONI, per lo svolgimento quest’estate in Calabria di un torneo regionale di morra.

«Il presidente Oriano Mercante della commissione morra all’interno della FIGEST-CONI ha accettato la proposta del nostro Comune per lo svolgimento di un torneo calabrese, manifestando tutta la propria disponibilità a collaborare per l’organizzazione dell’evento, il primo che la Federazione terrà in Calabria per questo gioco tradizionale – spiega il sindaco Antonino Micari – Tra le trattative in corso e gli accordi in via di definizione, come Comune abbiamo chiesto che i vincitori delle categorie che saranno previste nel torneo calabrese possano qualificarsi di diritto al campionato italiano di quest’anno, dove rappresenteranno la nostra regione».