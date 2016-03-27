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Torneo open maschile: finale a sorpresa fra Bonacia e Fago

Finale tutta laziale al Circolo Tennis Polimeni nella tappa di pre-qualificazioni agli Internazionali Bnl d'Italia: Bonacia e Fago superano i favoriti

27 Marzo 2016 - 10:39 | di Redazione

Campi in terra rossa del Circolo Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria

Finale tutta laziale nella tappa reggina del torneo open maschile di pre-qualificazioni agli Internazionali Bnl d’Italia in corso di svolgimento al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”. Il romano Federico Bonacia e il ciociaro Matteo Fago hanno sconfitto in semifinale rispettivamente i favoriti Alessio Di Mauro (n°1) e Omar Giacalone (n° 2) al termine di match molto combattuti e altamente spettacolari.

Tutti fuori ai quarti, invece, ma con onore, i tennisti di casa. Andrea Grazioso ha ceduto in due rapide partite al quotato Bonacia, Corrado Summaria ha giocato e vinto un gran primo set con Fago per poi crollare alla distanza, grandi rimpianti invece per Mirko Cutuli, sconfitto da Giacalone (n° 359 Atp e testa di serie n° 2 del torneo) al tie break del terzo set dopo aver condotto 5-2 nella frazione decisiva.

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La finale si disputerà stamane alle 10.15 sul campo centrale. A seguire la premiazione dei vincitori.

Questi i risultati di giornata nel dettaglio.

Quarti di finale

Di Mauro (1) – Rizzuti (8) 6/4 6/1

Bonacia (4) – Grazioso (5) 6/1 6/3

Fago (3) – Summaria (6) 5/7 6/2 6/2

Giacalone (2) – Cutuli (10) 6/2 0/6 7/6 (3)

Semifinali

Bonacia (4) b. Di Mauro (1) 7/5 6/4

Fago (3) b. Giacalone (2) 6/3 7/6 (6)

Torneo open maschile di pre-qualificazioni agli Internazionali Bnl d'Italia al Circolo Tennis Polimeni

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