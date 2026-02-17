Calcio giovanile, ‘Torneo dello Stretto Juventus Academy Italia’: prestigioso secondo posto per il Real Bagnara
Storico successo in semifinale contro la Juventus dopo una gara di altissimo livello e vinta ai rigori
17 Febbraio 2026 - 13:10 | di Michele Favano
Il Torneo dello Stretto Juventus Academy Italia ha regalato emozioni indimenticabili alla scuola calcio Real Bagnara, che ha conquistato un secondo posto di grande valore. Dopo una splendida cavalcata, i ragazzi si sono arresi solo all’ultimo minuto della finale contro il Fair Play Messina, un piazzamento che celebra un percorso straordinario e che non toglie nulla a quanto dimostrato durante tutta la manifestazione.
Le prestazioni sono state sottolineate più volte dagli addetti ai lavori, che hanno riconosciuto la qualità del gioco e l’impegno profuso dagli atleti. Questo secondo posto non è solo un risultato, ma un punto di partenza fondamentale per una stagione che si preannuncia ricca di crescita, divertimento e orgoglio.
L’emozione più grande è arrivata con la storica vittoria contro la Juventus, un risultato che resterà impresso nelle pagine più belle della scuola calcio Real Bagnara, al termine di una gara in cui i giovani calciatori hanno dato veramente tutto, spuntandola ai calci di rigore. Un vero trionfo che ripaga anni di sacrifici, passione e impegno quotidiano.
Riconoscimento straordinario per Costanza Creazzo
Ma non è tutto. Un altro grande traguardo è arrivato grazie a Costanza Creazzo, portiere classe 2012, che durante il IV Torneo dello Stretto è stata premiata come Miglior Under 13. Un riconoscimento che la distingue tra i profili più brillanti della competizione. Il premio le è stato consegnato dalle mani del mister della Juventus, Roberto Benesperi, un momento che ha reso ancora più speciale il suo cammino.
Durante la fase a gironi, Costanza ha mantenuto la porta inviolata, dimostrando una grande sicurezza, qualità tecniche eccellenti e una personalità fuori dal comune tra i pali. Questo premio, inoltre, arriva dopo la sua straordinaria partecipazione alla scorsa edizione del Torneo dello Stretto, dove aveva ricevuto il premio per il miglior gesto tecnico. Per Costanza, questo è il riconoscimento di un talento che non smette mai di brillare, un premio al sacrificio e alla passione.
Tornare a casa con una straordinaria esperienza sportiva e con un altro grande riconoscimento individuale rappresenta una doppia vittoria: quella di squadra e quella personale. La vittoria contro i ragazzi della Juventus Under 13 e il riconoscimento a Costanza Creazzo sono la conferma di un percorso fatto di impegno, lavoro, competenza e sacrifici che sta dando frutti straordinari.