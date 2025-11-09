Torrisi: ‘Inizio a vedere la mia Reggina. Inizia a somigliarmi’

Difficilmente così continuando si riuscirà ad uscire da questa situazione. La Reggina mostra il peggio di se nella prima frazione di gioco, poi riesce a raddrizzare il match nel secondo sfiorando anche la vittoria, ma troppi, veramente troppi gli errori che si commettono durante il corso di ogni gara in fase offensiva e difensiva.

La cura Torrisi al momento non sembra dare i frutti sperati nonostante una modifica tattica oggi poco produttiva e la buona volontà messa in mostra nella seconda parte dell’incontro. A fine gara ai microfoni di radio Febea: “Partiamo dal fatto che la squadra ci ha provato e ci ha creduto fino alla fine. Diversamente da quanto accaduto nelle due gare precedenti si è creato molto di più, inizio a vedere la mia Reggina. Nonostante il deficit fisico che incombe sulla squadra, stiamo crescendo, abbiamo commesso tantissimi errori ma la squadra inizia a somigliare a me, al mio carattere.

Abbiamo cambiato l’atteggiamento tattico, sono soddisfatto, dispiace per il risultato contro una squadra forte, ci teniamo la prestazione. Si deve migliorare, si è rischiato di prendere gol dopo quello subìto, ma parliamo di errori individuali. Il migliore in campo credo sia stato il portiere dell’Acireale. Blondett? Ogni calciatore ha il suo periodo no, la settimana aveva detto altro, ma vedendolo in difficoltà ho messo dentro Adejo che ancora una volta è entrato benissimo. Mi tengo questo pareggio e lo prendo come un inizio di un nuovo percorso”.