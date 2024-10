Reggina, Toscano: una immagine, una frase significativa, l’orgoglio

E’ stato il suo primo obiettivo da raggiungere ed in poco tempo è riuscito a raggiungerlo. Mimmo Toscano è giustamente convinto che qualsiasi tipo di risultato possa essere conquistato attraverso la forza del gruppo. Ed ha lavorato moltissimo in questo senso, sono gli stessi calciatori a manifestare questa compattezza ad ogni occasione e con grandissimo orgoglio. Lo stesso orgoglio che il tecnico ha dichiarato attraverso una immagine ed una breve frase sul proprio profilo instagram, incastrando tra gli abbracci e le esultanze dei calciatori la Curva Sud. Perchè il sostegno dei tifosi rappresenta uno di quegli elementi fondamentali per la conquista dell’obiettivo:

“E’ questo il motivo per cui sei orgoglioso di allenare questa squadra”.