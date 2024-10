Toscano spiega cosa vuole da Mastour: ‘Deve diventare come Menez’

Un lungo intervento quello del tecnico Mimmo Toscano a Passione Amaranto e tra i tanti argomenti trattati non poteva mancare una battuta su Mastour:

“E’ un giocatore con qualità tecniche incredibili. Rispetto allo scorso anno è cresciuto tantissimo, nella conoscenza del nostro contesto e nell’essere più determinate. Io i giocatori li osservo, li ascolto, cerco di capire ogni cosa durante gli allenamenti ed anche fuori dal rettangolo di gioco. Per essere quel calciatore che può aspirare a diventare deve dare maggiore continuità alle sue giocate.

Nelle partite in cui è entrato in campo contro Salernitana e Pescara si è reso pericoloso con due tiri in porta, ma per determinare dovrà farlo più volte nell’arco di una partita. Deve essere come è oggi Menez, uno che determina nel nostro gioco“.