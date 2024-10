Reggina: quando Toscano disse: ‘E’ il primo step per capire dove possiamo arrivare’

Domanda precisa alla vigilia della gara interna contro il Cosenza, riguardo una serie di impegni molto vicini, alcuni dei quali contro compagini di una certa importanza prima della seconda sosta stagionale.

Le quattro gare prima della sosta

Viene chiesto al tecnico Mimmo Toscano se in realtà la forza della Reggina per la stagione che sta disputando, poteva iniziare ad essere misurata da questi confronti, due dei quali contro compagini in lotta per la promozione in serie A e indicate come super favorite, quindi Spal ed Empoli.

Campionato difficile, nessuna cavalcata

“Nessuno ha mai parlato di cavalcata, il campionato è difficile, lungo e complesso. Se non stai attento rischi scivoloni che poi fai fatica a recuperarli. I dettagli fanno la differenza, tante squadre di alto livello, per questo l’attenzione e la determinazione dovranno essere sempre alte. In serie C ti concedono qualche errore, in serie B no. Questo gruppo ha ancora ampi margini di crescita, sta a noi accorciare i tempi per farlo. E’ ancora presto per esprimere qualsiasi giudizio, ci vogliono almeno dieci partite e tutti quei turni infrasettimanali che ti danno l’idea della forza che ogni squadra può avere. L’ho detto ai ragazzi, sta arrivando un periodo che per noi rappresenta il primo step per capire dove possiamo arrivare, a che punto siamo, il nostro stato di forma”.

Il primo step non è esaltante

Una serie di previsioni per l’ampia conoscenza della cadetteria, anche se riteniamo che lo stesso Toscano non immaginasse di raccogliere solamente due punti in quattro gare. Difficile intuire che tipo di campionato la Reggina potrà disputare, ancora è troppo presto, su una cosa è impossibile non essere d’accordo con l’allenatore amaranto, che la B non è la serie C ed i dettagli fanno la differenza. Speriamo, invece, si sia sbagliato sulla dimensione delle potenzialità che avrebbe dato questo primo step.