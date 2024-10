Reggina: i numeri che preoccupano dopo le prime sette giornate

Un avvio promettente con i quattro punti conquistati nelle prime due giornate e quel pareggio che grida ancora vendetta sul campo dell’Entella.

Primi segnali di difficoltà

Un meccanismo che ha iniziato ad incepparsi in occasione della sfida interna con il Cosenza nonostante gli sforzi prodotti per vincere il match, l’errore dal dischetto di Denis, ma anche l’incapacità a superare un avversario per lungo tempo in inferiorità numerica. Il rischio corso con il Pordenone e match pareggiato nel finale, poi il capitombolo interno con la Spal ed il bruttissimo secondo tempo di Empoli.

Leggi anche

I numeri dopo sette giornate di campionato

Sono 7 i punti conquistati nelle prime 7 gare, frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 2 sconfitte, maturate consecutivamente contro Spal ed Empoli.

2 i rigori concessi a favore degli amaranto entrambi sbagliati da Denis, 1 quello subìto contro il Pescara, fallito da Galano.

Sono 7 le reti segnate dagli amaranto fino al momento e del reparto offensivo solo i due di Menez, mentre 9 quelli subiti.

Nessuna vittoria in campo esterno, solamente una al Granillo. Daniele Liotti, esterno sinistro è il capocannoniere amaranto con 3 reti.

Solo in una circostanza (Reggina-Cosenza 0-0), la squadra non ha subìto gol.