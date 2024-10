Reggina-Ternana, Toscano: ‘Non aspetteremo gli avversari, non è nelle nostre corde’

Convinzione e determinazione. Il “classico” Mimmo Toscano si presenta in Sala Stampa per presentare il big match di domani sera contro la Ternana. Fra i tanti temi toccati si è parlato dell’identità dei ragazzi amaranto, delle statistiche e degli infortunati.

“E’ anche una caratteristica avere una squadra che vuole arrivare al termine del campionato in testa alla classifica. La consapevolezza, l’anima e l’entità del gioco che abbiamo proposto è una caratteristica. sarà una grande partita da giocare, mi auguro ci sia una grande cornice di pubblico. Questa è una squadra che da due anni è costruita per lottare per il primo posto e domani vorrà riaprire il campionato.”

“Non so che Ternana aspettarmi, il Bari per esempio mi ha sorpreso. Ma sarà stato anche per la bravura nostra. La Ternana ad oggi ha cambiato diversi moduli, e dato questo noi dobbiamo essere bravi a capire il contesto di gioco. Sarà una partita a scacchi che dovremo giocare bene. Noi non aspetteremo gli avversari, non è nelle nostre corde. Non ragioniamo sugli altri, ma sempre su noi stessi. I dubbi riguardano Garufo e Rolando, domani mattina valuteremo nel risveglio muscolare se potranno essere della partita. Per il resto solo Doumbia non risulta tra i convocati. Sulla formazione ho le idee abbastanza chiare.”