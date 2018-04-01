Il passaggio al Catania non ha cambiato le abitudini dell'esterno reggino, già protagonista nei derby con la maglia amaranto

Nel giorno del suo passaggio al Catania, lo abbiamo salutato come il reggino uomo-derby. Perchè Toti Porcino nella sua esperienza recente in maglia amaranto, aveva messo tue timbri assai significativi in occasione del derbyssimo con il Messina, primo anno di serie C con Zeman in panchina e realizzato il gol nel corso di questa stagione alla seconda uscita contro il Catanzaro.

Un vizio che l’esterno non ha perso perchè una volta indossata la maglia del Catania, si è ripetuto, questa volta al Ceravolo, mettendo dentro la palla del 4-0. Vittoria schiacciante dei rossoazzurri che nelle ultime settimane hanno approfittato del rallentamento del Lecce, adesso a soli due punti di distanza, con i pugliesi che dovranno osservare un turno di riposo.