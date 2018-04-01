Toti Porcino, l’uomo-derby, non perde il vizio
Il passaggio al Catania non ha cambiato le abitudini dell'esterno reggino, già protagonista nei derby con la maglia amaranto
01 Aprile 2018 - 19:17 | di Michele Favano
Nel giorno del suo passaggio al Catania, lo abbiamo salutato come il reggino uomo-derby. Perchè Toti Porcino nella sua esperienza recente in maglia amaranto, aveva messo tue timbri assai significativi in occasione del derbyssimo con il Messina, primo anno di serie C con Zeman in panchina e realizzato il gol nel corso di questa stagione alla seconda uscita contro il Catanzaro.
Un vizio che l’esterno non ha perso perchè una volta indossata la maglia del Catania, si è ripetuto, questa volta al Ceravolo, mettendo dentro la palla del 4-0. Vittoria schiacciante dei rossoazzurri che nelle ultime settimane hanno approfittato del rallentamento del Lecce, adesso a soli due punti di distanza, con i pugliesi che dovranno osservare un turno di riposo.
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