Toti a Reggio lancia Occhiuto: 'Futuro politico luminoso per la Calabria'

"Un luminoso futuro politico per la Calabria" è così che Giovanni Toti, massimo esponente del movimento "Cambiamo!" ha definito la candidatura di Roberto Occhiuto alla presidenza della Regione Calabria.

Toti lancia Occhiuto

Il Presidente della Regione Liguria si trova in queste ore a Reggio Calabria per lanciare la campagna elettorale del suo movimento alle prossime regionali. Prima dell'intervento in conferenza stampa, Toti, che anche alle comunali reggine aveva espresso il suo favore per il candidato del centrodestra, ha rilasciato una breve dichiarazione in merito al candidato di Forza Italia, scelto per rappresentare l'intera coalizione alla prossima chiamata alle urne: