La Calabria è terra di eccellenze. Terra dal cibo sano e dalle produzioni eccellenti. Esprime ancora un’agricoltura che ha saputo conservare la tradizione senza perdere di vista però l’innovazione nella sua straordinaria varietà dei prodotti.

Forte della qualità delle sue produzioni che annoverano 14 prodotti a marchio garantito DOP/IGP e più di 250 prodotti tipici tradizionali. E sono proprio queste realtà a dare impulso all’economia della regione che è in costante crescita.

E il segreto di questa crescita è essenzialmente dovuto all’agricoltura e alla crescita delle coltivazioni biologiche.

I limiti dell’agricoltura calabrese

Ma questa fotografia ha ancora due aspetti negativi che penalizzano l’intera regione: l’eccessiva polverizzazione delle aziende da sempre poco propense a fare massa critica e la mancanza di iniziativa per le trasformazioni industriali dei prodotti della terra. Ed allora, quale futuro per l’Agricoltura della Calabria?

Di questo si parlerà all’Università della Calabria di Cosenza durante i lavori di presentazione di FIERAGRICOLA 2018.

Il Road Show e la 113ª edizione di Verona

Dopo Modica, in Sicilia, la Campania e la Sardegna, il Road Show di FIERAGRICOLA arriva in Calabria per dibattere e raccogliere proposte ed idee in campo agricolo e zootecnico del mondo calabrese per poi presentarle nel corso della 113^ edizione in programma a Verona dal 31 gennaio al 03 febbraio 2018.

Dopo i saluti del Rettore dell’Università, Prof Gino Mirocle Crisci e del Sindaco di Rende,

dott. Marcello Manna, ci sarà la presentazione vera e propria della 113^ edizione di Fieragricola con la presentazione in anteprima nazionale del nuovo Padiglione della Zootecnia e del nuovo Padiglione dedicato alla Meccanizzazione, a cura del dott. Luciano Rizzi, Area Manager di Fieragricola.

Il focus sul futuro dell’agricoltura calabrese

Dopo la presentazione di Fieragricola 2018 si aprirà il Focus : “Calabria Terra di Eccellenze. Quale futuro per l’Agricoltura?”

Al Focus parteciperanno:

Dott. Giacomo Giovinazzo, Direttore Generale Vicario Assessorato Agricoltura Regione Calabria

Dott.ssa Lorella Barca, sezione di Cosenza dell’IZSM, Istituto Zootecnico Sperimentale del Mezzogiorno

Dott.ssa Fulvia Caligiuri, ARA territoriale di Cosenza

Dott.ssa Graziella Cammalleri, Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Mancini Tommasi di Cosenza

On.le Mauro D’Acri, Delegato Regionale Agricoltura, che farà un intervento parlando del nuovo PSR Calabria

Concluderà i lavori

On.le Mario Oliverio, Governatore Regione Calabria

Lo staff di VeronaFiere presenterà anche i vantaggi e le agevolazioni previste per gli operatori della Regione Calabria che verranno ad esporre e a visitare Fieragricola a Verona.

Al Road Show FIERAGRICOLA parteciperanno le principali autorità delle Confederazioni Coldiretti, Confagricoltura e Cia. Fieragricola da 120 anni è punto di riferimento per tutto il mondo agricolo italiano ed internazionale. All’avanguardia nell’innovazione e incubatrice di idee e progetti per il futuro dell’agricoltura.

Le novità della rassegna di Fieragricola

Una rassegna sempre più ricca di novità, eventi, contenuti e concorsi. Internazionale, trasversale a tutto il mondo agricolo, specializzata, dinamica, innovativa e sostenibile.

Una rassegna che nel 2016 ha avuto più di 130 mila visitatori di cui 20 mila dall’estero, quasi mille espositori, 900 incontri b2b con buyer nazionali ed esteri, 120 convegni e focus. Una rassegna che ha visto la partecipazione di 20 Associazioni Allevatoriali e 600 capi di bestiame in esposizione.

Le più importanti aziende della meccanizzazione, della zootecnia, delle agro energie, della chimica e sementiero, del garden e forestale e di quelle legate al vigneto e frutteto sono presenti a Fieragricola. Seguirà il dibattito e una degustazione di prodotti tipici locali.

Modererà i lavori Nildo Cersosimo, della Mediacom di Verona, la società che VeronaFiere ha scelto come Partner Organizzativo delle Tappe del Tour di Fieragricola.

Fonte: Ufficio Stampa di Mediacom ACN – MN 348 3149311