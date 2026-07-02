‘Benvenuti nel Paese Reale’: tutto pronto per il tour dei Giovani Democratici in Calabria

Il 4 e 5 luglio la Calabria ospiterà la Segretaria nazionale dei Giovani Democratici, Virginia Libero, per una due giorni di iniziative promosse dai Giovani Democratici Calabria nell’ambito della campagna nazionale “Benvenuti nel Paese Reale”.

Abbiamo scelto di partire dalle aree interne, dai piccoli comuni, dagli ospedali che resistono, dai territori che continuano a perdere abitanti e opportunità. Abbiamo scelto di partire da quei luoghi che troppo spesso vengono ricordati soltanto durante le campagne elettorali e dimenticati il giorno dopo.

Il Paese reale nelle aree interne della Calabria

Perché il Paese reale, in Calabria, è quello dei giovani costretti a partire per studiare o lavorare. È quello di chi impiega ore per raggiungere un ospedale. È quello di comunità che vedono chiudere servizi essenziali e assistono anno dopo anno allo spopolamento dei propri territori.

Di fronte a tutto questo, noi rifiutiamo la politica delle passerelle e delle promesse. Vogliamo ascoltare, confrontarci e costruire una proposta che parta dai bisogni concreti delle persone. Insieme al Segretario regionale Francesco Mendicino, la Segretaria nazionale Virginia Libero attraverserà la Calabria per discutere di sanità, trasporti, infrastrutture, diritti e futuro delle aree interne.

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Le tappe del tour dei Giovani Democratici Calabria

Il tour prenderà il via venerdì 4 luglio alle ore 12.00 a Spezzano della Sila, in Piazza delle Fontane, con un’iniziativa dedicata al tema delle aree interne, dello spopolamento e delle prospettive di sviluppo dei territori montani.

Nel pomeriggio ci sposteremo a Colosimi, dove alle 18.30 in Piazza Plebiscito si terrà il confronto pubblico dal titolo “Aree interne, spopolamento e servizi essenziali”, un momento di discussione aperta con amministratori, cittadini e giovani per affrontare una delle emergenze più profonde che interessano la Calabria.

La giornata di sabato 5 luglio inizierà a Tiriolo, alle 11.00 in Piazza Italia, con l’incontro “Aree interne: c’è ancora domani?”, una riflessione sul futuro delle comunità che continuano a resistere nonostante anni di isolamento e carenza di investimenti.

Sanità, trasporti e infrastrutture al centro del confronto

Nel pomeriggio il tour farà tappa alla Tonnara di Palmi, alle 16.00, per discutere di sanità, trasporti e infrastrutture, temi che incidono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e sulle possibilità di crescita della nostra regione.

La conclusione avrà luogo a Melito Porto Salvo, dove visiteremo il borgo di Pentidattilo, il lungomare dei Mille e i luoghi colpiti dal ciclone Harry, prima di effettuare un sopralluogo presso l’Ospedale Tiberio Evoli e concludere la due giorni con un momento di confronto pubblico dedicato ai diritti, al territorio e alle prospettive di sviluppo della Calabria.

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Non sarà una semplice serie di iniziative. Sarà un viaggio dentro una Calabria che troppo spesso viene raccontata soltanto attraverso le emergenze o le statistiche.

La Calabria che resiste e chiede opportunità

Sarà l’occasione per ribadire una verità che chi governa continua a ignorare: non esiste alcuna crescita possibile per la Calabria se intere comunità vengono lasciate sole. Non esiste futuro se un ragazzo deve scegliere tra restare e costruirsi una vita. Non esiste sviluppo se sanità, trasporti e servizi continuano a rappresentare ostacoli anziché diritti.

Come Giovani Democratici Calabria vogliamo essere presenti dove spesso la politica è assente. Vogliamo dare voce a una generazione che non chiede privilegi, ma opportunità. A una generazione che non vuole essere costretta a partire, ma messa nelle condizioni di poter scegliere.

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Per questo abbiamo deciso di attraversare la Calabria e di farlo partendo dai luoghi più fragili.

Perché è proprio lì che si misura la credibilità della politica. E perché il vero Paese reale non si racconta dagli uffici o dai social: si incontra nelle piazze, nelle periferie, negli ospedali, nei borghi che resistono e nelle comunità che chiedono semplicemente di non essere dimenticate.