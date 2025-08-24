Trabuchet si presenta alla Reggio Bic: ‘Pronto per una nuova sfida in Italia’

La Reggio Bic accoglie ufficialmente Enzo Trabuchet, atleta francese con un solido percorso internazionale, che da questa stagione vestirà i colori del club calabrese.

Il giocatore, già protagonista con la nazionale francese Under 23 all’Eurocup, approda per la prima volta nel campionato italiano di basket in carrozzina, pronto a mettersi alla prova in una realtà stimolante e competitiva.

Le prime parole da bianco-amaranto

“Non è la mia prima volta in Italia, ci sono già stato alcune volte con la nazionale francese Under 23 per l’Eurocup – ha dichiarato Trabuchet ai microfoni della società –. Per questa stagione mi aspetto di scoprire questo nuovo campionato: è una sfida importante, perché cambiare Paese non è mai semplice, bisogna adattarsi alle nuove condizioni di vita. Però credo che qui potrò crescere ancora, sia a livello personale che collettivo“.

Reggio Calabria e un campionato competitivo

Per il francese sarà anche l’occasione di conoscere da vicino la città e confrontarsi con una lega in crescita: “Non conosco ancora Reggio Calabria, sarà la mia prima volta lì. Mi aspetto un campionato di alto livello: molte squadre si sono rinforzate e questo rende la lega molto competitiva“.

Vecchie conoscenze e un progetto comune

Trabuchet ritroverà in campo alcuni avversari già affrontati in carriera, oltre a stringere la collaborazione con l’allenatore della Reggio Bic, con cui era in contatto da tempo: “Conosco già alcuni atleti, avendo giocato contro di loro in carriera. Con l’allenatore invece ci sentivamo da anni tramite i social, e finalmente siamo riusciti a concretizzare il nostro percorso comune“.

Obiettivi e ambizioni

Sul perché abbia scelto di sposare il progetto della Reggio Bic, l’atleta non ha dubbi: “Da tempo con il coach cercavamo il momento giusto per portarmi in squadra. Quest’anno mi sono sentito davvero pronto, sia fisicamente che mentalmente, grazie alla mia esperienza. Credo di poter dare un contributo importante al club. Con il gruppo che abbiamo possiamo fare grandi cose e, perché no, anche puntare a vincere dei titoli“.

Con l’arrivo di Enzo Trabuchet, la Reggio Bic non solo rinforza il proprio roster, ma si prepara ad affrontare la nuova stagione con entusiasmo, determinazione e l’ambizione di competere ai massimi livelli.