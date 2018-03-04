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Tragedia nel calcio. E’ morto il capitano della Fiorentina Astori

Il capitano della Fiorentina aveva 31 anni: un malore lo ha colpito nel sonno in albergo. Rinviata l'intera giornata di campionato

04 Marzo 2018 - 12:08 | di Michele Favano

Davide Astori, difensore e capitano della Fiorentina, ricordato dalla Reggina con due iniziative

Mondo del calcio sotto shock. È morto il capitano della Fiorentina Davide Astori probabilmente per cause naturali, un malore che ha colpito il calciatore durante il sonno, quando lo stesso si trovava nella sua camera d’albergo. Davide Astori aveva 31 anni. Immediatamente presa la decisione di non giocare la gara tra la Fiorentina e l’Udinese. Annullato anche il match al Marassi che avrebbe dovuto vedere affrontarsi il Genoa ed il Cagliari, squadra quest’ultima che ha visto Astori giocare per sei anni. Subito dopo arriva anche la comunicazione ufficiale dai vertici del calcio di rinvio dell’intera giornata di campionato. Sconvolto il mondo del calcio e non solo.

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