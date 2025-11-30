Tragico incidente sulla SS106, morti due giovanissimi: quattro i feriti
Lo scontro fatale è avvenuto ad un incrocio lungo la statale 106
30 Novembre 2025 - 10:11 | di Redazione
Due ventenni sono morti e quattro persone sono rimaste ferite, due in modo grave, in un incidente avvenuto verso le 3.30 sulla statale Jonica, nel cosentino.
Due auto, una Fiat Panda e un’Alfa Romeo Mito, si sono scontrate all’altezza dell’incrocio degli Stombi, il bivio che collega la statale 534, la Cammarata-Stombi, con la statale 106.
Ad avere la peggio gli occupanti della Panda su cui viaggiavano 4 giovani dai 16 ai 20 anni tutti di Cassano allo Ionio.
Per due i soccorsi si sono rivelati inutili, mentre gli altri due sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Gli occupanti della Mito non sono gravi.
ansa.it