Tragico incidente sulla SS106: due persone perdono la vita

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, il 118 e le squadre Anas

A causa di un incidente che ha coinvolto due veicoli, è al momento chiuso un tratto della strada statale 106 Radd Jonica al km 25,000 nel territorio comunale di Cassano allo Jonio in provincia di Cosenza.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, due persone hanno perso la vita.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, il 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Polo infrastrutturale del Gruppo Fs italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.