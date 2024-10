Trapani: il presidente Antonini stanzierà un premio da pelle d’oca per i suoi calciatori

Torna a parlare il presidente del Trapani Valerio Antonini, lo fa ancora una volta con toni decisi e mostrando sicurezza rispetto a quello che è il percorso della sua squadra e la convinzione di stravincere questo campionato. Qualche battuta verso i diritti concorrenti del Siracusa, intervista rilasciata a Telesud e ripresa da seried24: “Abbiamo vinto 15 partite pareggiandone 2, eppure il Siracusa tenta di darci filo da torcere. Mi dicono che loro stiano usufruendo dell’aiuto esterno del buon Laneri, che li sta aiutando a prendere un po’ di scarti del Catania. È un uomo molto simpatico che in passato ci ha chiesto di lavorare con noi ma eravamo già ben rappresentati da Andrea Mussi.

Aspetto con ansia il Siracusa nel match di ritorno. Per l’occasione stanzierò un premio partita da far venire la pelle d’oca ai miei calciatori visto che quella sarà la gara in cui vorrò vincere il campionato strabattendoli, perché il nostro è un progetto molto più importante. Non è presunzione dire che sono il più forte, lo dico perché io spendo il triplo degli altri. In questi casi nove volte su dieci vinci”.