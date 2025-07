Tutto pronto per la 61a Traversata dello Stretto: una settimana di emozioni ed eventi

È ufficialmente partita la settimana più intensa e ricca di emozione per la città di Villa San Giovanni e per tutto il mondo sportivo del nuoto di fondo italiano ed internazionale. Domenica 3 agosto si svolgerà la Traversata dello Stretto, grande classica che è stata presentata quest’oggi all’Altafiumara Resort & Spa.

La partecipata conferenza stampa ha rappresentato il primo appuntamento di tutta la fase di preparazione alla gara, tra eventi collaterali e classici appuntamenti tecnici. L’incontro con i media ha visto la partecipazione di Mimmo Pellegrino (presidente Centro Nuoto Villa), Giusy Caminiti (sindaco di Villa San Giovanni), Giuseppe Cotroneo (consigliere comunale di Villa con delega a sport e impiantistica sportiva), Carlo Arnese (giornalista di EclipsE), Bruno Pecora (organizzatore Centro Nuoto Villa), Andrea Guarna (Coni), Alfredo Porcaro (presidente Fin Calabria) ed è stato moderato dall’addetto stampa della Traversata Paolo Messina.

IL RUOLO SOCIALE E CITTADINO DELL’EVENTO

La conferenza ha fatto emergere il chiaro obiettivo dell’organizzazione della Traversata dello Stretto di voler entrare ancor di più nel tessuto sociale, culturale e cittadino di Villa San Giovanni. Il Centro Nuoto Villa ha da sempre il desiderio di far diventare la grande classica del nuoto di fondo come manifestazione identitaria della città villese. Gli ultimi anni si sono rivelati propizi per avviare dapprima un’interlocuzione con il Comune e adesso per collaborare insieme alla realizzazione della competizione, circostanza che sta ingrandendo tutto l’apparato che lavora ad impreziosire e migliorare sempre la Traversata e tutto il contorno che si sviluppa.

PRESENZE ISTITUZIONALI E FORZE DELL’ORDINE

L’incontro con la stampa è stato impreziosito dalla presenza delle Forze dell’Ordine, in particolare si è avuto l’onore di ospitare e raccogliere un gradito saluto del Sostituto Commissario Questore Sig. Maugeri, il maresciallo Sig. Morello dei Carabinieri, il capitano della Guardia di Finanza di Reggio Calabria Sig. Poscente e la compagnia della Guardia di Finanza di Villa San Giovanni (presente con due motovedette il giorno della gara). In sala anche Domenico Barresi (presidente della Lega Navale Italiana sez. Villa San Giovanni), Alfredo Laganà con il suo Blu Team Nuoto della Piscina Il Corallo, la signora Chirico in ricordo del mai dimenticato Mimmo, Marinella Falco in rappresentanza dello sponsor Cerca Credita, Wanda Albanese De Leo (amministratrice della Marina dello Stretto) e Nuccio Barillà (Legambiente e CorriReggio).

IL PROGRAMMA GARA

L’edizione numero 60 si svolgerà quest’anno, come da tradizione, la prima domenica di agosto. Il giorno 3 del prossimo mese gli 80 atleti (40 agonisti e 40 master) partiranno alle 10:00 da Capo Peloro – Torre Faro in Sicilia per ritrovarsi intorno alle 11:00 al porticciolo turistico Marina dello Stretto di Villa San Giovanni.

Dopo la partenza gli atleti si dirigeranno a nord lungo la costa siciliana fino a raggiungere dopo 700 metri la prima boa di virata obbligatoria, posta le acque antistanti il faro di Capo Peloro che lasceranno alla propria destra. Dopo aver virato la boa ogni nuotatore sarà affiancato dalla barca appoggio designata. Gli atleti inizieranno l’attraversamento dello Stretto fino alla seconda boa di virata obbligatoria dopo 4.100 metri dalla partenza, nelle acque antistanti la chiesa della Madonna di Porto Salvo a Cannitello (Calabria), lasciandola alla propria destra, e si dirigeranno in direzione sud lungo costa.

Dopo il giro di boa il percorso sarà segnalato da una serie di boe direzionali e dopo 1.800 metri è posto l’arrivo. A 500 metri dall’arrivo, Punta Pezzo, è posta una boa rossa da lasciare obbligatoriamente sulla destra. L’ingresso dell’imbuto di arrivo a 150 metri sarà indicato da due boa, gli ultimi 100 metri saranno segnalati con una serie di gavitelli posti ad ogni 10 metri.

CONFERME E NOVITÀ

La grande presenza di pubblico generata nel 2024 per il sessantesimo anniversario della Traversata verrà alimentato anche quest’anno. Innanzitutto, ci saranno i maxischermi in banchina alla Marina dello Stretto.

La lieta novità sarà la trasmissione integrale della competizione grazie alla collaborazione con Carlo Arnese & Nicoletta Marra di “EclipsE due come voi” che cureranno la cronaca della giornata, realizzando un servizio completo disponibile in diretta su youtube e che verrà proiettato sempre in tempo reale sugli schermi presenti al porticciolo villese.

Ci si avvarrà di una regia dedicata con telecamere posizionate in vari punti dello Stretto, tra cui una su una barca e un drone.

La cronaca verrà intervallata da ospiti, interviste e commenti su tutto il mondo che ruota intorno alla grande classica del nuoto di fondo. Consolidato il premio dedicato ad uno degli sponsor principali della gara – ovvero Telepass – il quale incenserà il nuotatore capace di attraversare lo Stretto da punto a punto nel più breve tempo possibile. Ci saranno nuove medaglie di zecca e coppe per i premiati a fine gara nelle varie categorie.

SICUREZZA

Di fondamentale importanza la tematica del rispetto di ogni norma atta a non creare problemi ed evitare qualsiasi tipo di difficoltà. Il Centro Nuoto Villa ed il Comune villese si sono attivati per rispettare tutti i parametri che richiede una gara internazionale di nuoto di fondo in uno scenario che resta complesso come lo Stretto.

Tutte le barche, come sempre, saranno segnalate da apposita bandiera recante il numero del nuotatore assegnato. Tutti i diportisti non autorizzati non potranno avvicinarsi al campo gara, venendo inviati ad allontanarsi di un minimo di 500 metri dalla competizione.

Massimo rigore dettato dalla Capitaneria di Porto e rispettata dall’organizzazione della Traversata, la quale ha presentato un piano di sicurezza dettagliato per ogni sfaccettature della giornata. Verrà anche resa nota un’ordinanza a ridosso di domenica 3 agosto, dove verranno sottolineate tutte le specifiche inerenti sicurezza e buone pratiche.

I NUOTATORI

Immancabilmente, l’emozione di tutti sarà concentrata sul vedere chi toccherà la famosa scritta “arrivo” per prima. I possenti nuotatori che domeranno le correnti e le insidie dello Stretto daranno spettacolo e proveranno a superarsi l’uno con l’altro.

Quest’anno, poi, l’occasione è ghiotta per tutti. Non ci sarà a difendere il titolo conquistato nel 2024 (suo quarto successo complessivo) il pluricampione Pasquale Sanzullo.

Il giovane fratello di Mario, già comunque esperto nel nuoto di fondo, lascerà il testimone a qualcun altro e la storia da raccontare sarà totalmente nuova ed elettrizzante.

Tra i profili di spicco troviamo i militanti nelle Fiamme Oro Pasquale Giordano (oro nel campionato italiano di mezzofondo), Vincenzo Caso (oro e record italiano nel campionato assoluto junior indoor), Giuseppe Ilario (bronzo alla Traversata 2023).

Menzioni importanti anche per Federica Senatore dei Carabineiri Napoli (argento ai campionato europei Juniores), Cristian e Grabiele Molonia insieme ad Alessandro Mazzocca e Alessandro Galletta della Unime, Silvia Ciccarella e Linda Caponi dei Carabinieri.

EVENTI E PROMOZIONE

Grande importanza viene data sempre di più al pubblicizzare al meglio l’evento, dunque non mancano i cartelloni con la consueta locandina disseminati per la città di Villa e per la Città metropolitana di Reggio Calabria.

Da una settimana prima della gara anche gli aeroporti di Reggio Calabria e Lamezia Terme hanno installato una maxi insegna dedicata alla Traversata, così che tutti i visitatori appena giunti in Calabria possano capire quanto sia unico questo periodo dalle parti di Villa.

Oltre alla capillare diffusione del principale appuntamento dell’estate villese, il Comune e il Centro Nuoto Villa hanno ulteriormente spinto sull’idea di affiancare alla gara una serie di iniziative ed eventi che creino ancora più opportunità per vivere non soltanto una domenica ma anche una settimana speciale.

Lo slogan scelto per convogliare l’intero palinsesto di appuntamenti è “Oltre lo Stretto, visioni, emozioni, spettacoli”, che culminerà domenica 3 agosto con una serata di puro divertimento grazie allo spettacolo di Studio Network 54 live al quale parteciperanno cantati del calibro di Aka7seven, Morgan, Shade, Moreno, Carboidrati e Marataro, tutti pronti ad esibirsi al Molo del Porto Turistico.

Altri eventi collaterali riguarderanno il cinema di “Visioni di Stretto” a piazza delle Repubbliche Marinare, la terza edizione della “Italian Blue Route” e una serie di iniziative speciali a Cannitello.

Il giorno della gara sarà presente al porticciolo turistico Marina dello Stretto l’Avis Villa San Giovanni per promuovere una raccolta fondi in favore del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Impegnata anche l’Asp reggina che svolgerà una significativa iniziativa di prevenzione e promozione della salute, con screening gratuiti diabetologici, cardiovascolari (inseriti nel Progetto Europeo JACARDI) ed oncologici. A riguardo vi saranno postazioni dedicate, presidiate da professionisti della salute per la prenotazione degli screening gratuiti.

Si svolgeranno test di screening gratuiti, accompagnati da consulenze e orientamento sanitario, verranno distribuiti materiali informativi e si terranno momenti divulgativi per favorire stili di vita sani.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Archiviata la presentazione formale alla presenza dei giornalisti, l’organizzazione della Traversata ha subito dietro l’angolo un altro immancabile impegno. Domani, martedì 29 alle 18:30 si terrà il sorteggio per l’abbinamento barcaioli-atleti direttamente alla piscina Il Corallo di Villa San Giovanni.

Sabato mattina, stessa location, si svolgerà un seminario con l’ex allenatore della Nazionale di nuoto di fondo Massimo Giuliani. La sera, in piena vigilia di gara, direttamente alla Marina dello Stretto si svolgerà la consueta riunione tecnica con atleti e accompagnatori.