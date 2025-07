Traversata dello Stretto: accoppiati atleti e barcaioli per l’edizione numero 61

La storica peculiarità della grande classica del nuoto di fondo si prende la scena nel giorno di avvicinamento alla gara di domenica 3 agosto. Il Centro Nuoto Villa ha ultimato le operazioni di abbinamento dei barcaioli agli ottanta nuotatori che si presenteranno al via della Traversata dello Stretto. Il sorteggio si è svolto presso i locali della piscina Il Corallo di Villa, dove ha anche sede l’ASD Blu Team Nuoto.

Davanti ad un nutrito gruppo di barcaioli e a diversi membri dell’organizzazione, il Centro Nuoto Villa ha scelto in maniera casuale tramite la pesca in due urne chi degli esperti conoscitori dello Stretto andrà ad affiancare i nuotatori. Presenti, naturalmente, il presidente Mimmo Pellegrino e Bruno Pecora. I due, successivamente alla definizione della lista, hanno colto l’occasione per fare il punto della situazione con gli stessi barcaioli.

I due organizzatori hanno ribadito le principali indicazioni su tutte le manovre da eseguire durante tutto l’arco del giorno di gara, sottolineando con molta attenzione le specifiche per mantenere e garantire la massima sicurezza per il corretto svolgimento della competizione.

Un tema fondamentale che i barcaioli dovranno curare è la comunicazione, altro fiore all’occhiello dello speciale rapporto che alla Traversata si instaura da sempre tra chi governa la barca e chi tra una bracciata e l’altra prova a governare le acque dello Stretto. I presenti sono stati esortati ad avere cura dell’atleta assegnato, essendo loro i più a contatto con i nuotatori. I riscontri da parte di quest’ultimi sono sempre stati positivi per accoglienza, gentilezza e garbo che i barcaioli hanno riservato ai partecipanti alla gara.

Il pomeriggio di sorteggio si è concluso con un gradito rinfresco da parte dell’organizzazione della piscina Il Corallo. Adesso per la Traversata dello Stretto è tempo di ultimi preparati con il prossimo grande doppio appuntamento fissato per sabato: la mattina con il seminario di Massimo Giuliani e il pomeriggio con l’attesa riunione tecnica alla Marina dello Stretto a cui parteciperanno tutti gli atleti.