Traversata dello Stretto, definita la start list con gli 80 nuotatori partecipanti

Il 3 agosto si avvicina e i preparativi per la 61esima edizione della Traversata dello Stretto stanno per essere ultimati. La prossima settimana sarà quella di gara, dunque sono previsti eventi e nuove iniziative, miste ai classici momenti che da sempre scandiscono l’avvicinamento alla grande classica del nuoto di fondo. Il Centro Nuoto Villa ha ufficializzato la start list definitiva degli 80 nuotatori che prenderanno parte alla competizione. Eccolo, dunque, il passo fondamentale per entrare nel vivo del pre-gara, che quest’anno presenta una lista di maggiore impatto visivo con le foto di ogni atleta al lato del nome.

Leggi anche

Immancabilmente, l’emozione di tutti sarà concentrata sul vedere chi toccherà la famosa scritta “arrivo” per primo. I possenti nuotatori che domeranno le correnti e le insidie dello Stretto daranno spettacolo e proveranno a superarsi l’uno con l’altro. Quest’anno, poi, l’occasione è ghiotta per tutti. Non ci sarà a difendere il titolo conquistato nel 2024 (suo quarto successo complessivo) il pluricampione Pasquale Sanzullo. Il giovane fratello di Mario, già comunque esperto nel nuoto di fondo, lascerà il testimone a qualcun altro e la storia da raccontare sarà totalmente nuova ed elettrizzante. Tra i profili di spicco troviamo i militanti nelle Fiamme Oro Pasquale Giordano (oro nel campionato italiano di mezzofondo), Vincenzo Caso (oro e record italiano nel campionato assoluto junior indoor), Giuseppe Ilario (bronzo alla Traversata 2023) e Chiara Sanzullo. Sì, per quest’ultima va fatta una specifica perché quel cognome non può passare inosservato. Si tratta della sorella minore di Mario e Pasquale, due figure imponenti della grande classica. Lei è reduce dal 24º posto agli “European Aquatics OW Cup 2024” e proverà a scrivere un’altra pagina di storia familiare alla Traversata. Menzioni importanti anche per Federica Senatore dei Carabineiri Napoli (argento ai campionato europei Juniores), Cristian e Grabiele Molonia insieme ad Alessandro Mazzocca e Alessandro Galletta della Unime, Silvia Ciccarella e Linda Caponi dei Carabinieri.

L’edizione numero 61^ si svolgerà, come da tradizione, la prima domenica di agosto. Gli atleti (40 agonisti e 40 master) partiranno alle 10:00 da Capo Peloro – Torre Faro in Sicilia per ritrovarsi intorno alle 11:00 al porticciolo turistico Marina dello Stretto di Villa San Giovanni. Dopo la partenza si dirigeranno a nord lungo la costa siciliana fino a raggiungere dopo 700 metri la prima boa di virata obbligatoria, posta le acque antistanti il faro di Capo Peloro che lasceranno alla propria destra. Dopo aver virato la boa ogni nuotatore sarà affiancato dalla barca appoggio designata. Gli atleti inizieranno l’attraversamento dello Stretto fino alla seconda boa di virata obbligatoria dopo 4.100 metri dalla partenza, nelle acque antistanti la chiesa della Madonna di Porto Salvo a Cannitello (Calabria) – lasciandola alla propria destra – e si dirigeranno in direzione sud lungo costa.

Dopo il giro di boa il percorso sarà segnalato da una serie di boe direzionali e dopo 1.800 metri è posto l’arrivo. A 500 metri da Punta Pezzo ci sarà una boa rossa da lasciare obbligatoriamente sulla destra. L’ingresso dell’imbuto di arrivo a 150 metri sarà indicato da due boa, gli ultimi 100 metri saranno segnalati con una serie di gavitelli posti ad ogni 10 metri.

L’edizione numero 61 porta con sé numerose novità e ottime collaborazioni che il Centro Nuoto Villa, insieme al Comune di Villa San Giovanni (a tutti gli effetti co-organizzatore dell’evento), ha portato avanti per il bene della Traversata. Tutti i temi di quest’anno verranno resi noti durante la consueta conferenza stampa che darà il via alla settimana di gara. Da un nuovo modo di seguire la grande classica del nuoto di fondo, alle peculiarità delle premiazioni fino agli eventi che faranno da cornice alla competizione. Questo e molto altro verrà annunciato nel dettaglio durante il prossimo incontro con i media.

QUI I NOMI DEGLI 80 NUOTATORI