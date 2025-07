Traversata dello Stretto a vento, torna la ‘Continent Island’: nuova sfida tra le onde

Giunta alla 18ª edizione, la manifestazione internazionale organizzata da NewKiteZone porta in scena il meglio degli sport acquatici e del vento: kitesurf, windsurf, vela, SUP e wingfoil. Atleti provenienti da tutto il mondo si sfideranno nelle acque tra Reggio Calabria e la costa siciliana, in una traversata che unisce sport, natura e spettacolo.

La “Continent Island – la Traversata”: sport, natura ed energia pulita

La “Continent Island – la Traversata” non è solo una gara, ma una vera e propria celebrazione del mare e dell’energia pulita. Un format ormai consolidato che si distingue per l’impatto ambientale nullo e per la capacità di trasformare la costa reggina in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra sport, adrenalina e sostenibilità.

Edizione 2025: “La sfida di sempre ha nuovi eroi”

“La sfida di sempre ha nuovi eroi”: questo lo slogan che accompagna l’edizione 2025, sottolineando il valore simbolico di chi attraversa lo Stretto sospinto solo dalla forza del vento. Tra le novità di quest’anno, particolare attenzione al wingfoil, disciplina emergente che sta conquistando le spiagge di tutto il mondo.

Punta Pellaro e gli eventi collaterali

Il cuore pulsante dell’iniziativa sarà ancora una volta il Wind Park di Punta Pellaro, punto di riferimento internazionale per le attività outdoor e il turismo sportivo. A completare l’evento, una serie di appuntamenti collaterali in città che animeranno le giornate di reggini e visitatori, in un mix tra sport, musica e intrattenimento.

Un evento sostenuto da istituzioni e partner

L’iniziativa gode del patrocinio e della collaborazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Reggio Calabria, della Regione Calabria, oltre al supporto di OPES Italia, dei settori nazionali kite e wingsurf, e di numerosi enti e partner.

Sport, turismo e identità mediterranea

L’obiettivo è duplice: promuovere la Calabria come terra di sport, vento e bellezza paesaggistica, e rafforzare l’immagine di una regione moderna, dinamica e capace di attrarre flussi turistici di qualità. Con alle spalle oltre 165.000 presenze nelle passate edizioni, una copertura mediatica internazionale e un format sempre più partecipato, la Traversata dello Stretto si conferma uno degli appuntamenti estivi più attesi dell’area mediterranea.

Domani la presentazione dell’evento all’interno del Salone dei Lampadari del Comune di Reggio Calabria.