Manuela Pugliese eletta Miss Calabria 2025
"Non vedo l'ora di affrontare le finali di Miss Italia, giocarmela al meglio e portare in alto la mia terra", le parole di Manuela Pugliese
01 Settembre 2025 - 17:10 | Comunicato Stampa
Manuela Pugliese, 27 anni, di Cassano allo Ionio, è stata eletta Miss Calabria. La finale regionale di Miss Italia si é svolta nell’anfiteatro comunale di Trebisacce.
Le altre fasce assegnate
La fascia di Miss Social Calabria è stata assegnata a Elisa D’Andrea, mentre il titolo di Miss Capitale della Sila, precedentemente assegnato a Manuela Pugliese, è stato conferito a Tonia Luzzi.
Le vincitrici parteciperanno alle prefinali di Miss Italia insieme alle concorrenti che si sono affermate nelle selezioni regionali:
- Giorgia Bettolino, Miss Magna Graecia
- Arianna Rattà, Miss Sport Givova Calabria
- Carla Metallo, Miss Rocchetta Bellezza
- Federica Iurlaro, Miss Valle dell’Esaro
- Mariantonietta Samà, Miss Cinema Calabria
- Melissa D’Ambrosio, Miss Miluna Calabria
- Marica Mazza, Miss Eleganza Calabria
- Elene Barreca, Miss Borghi più belli d’Italia
- Adriana Tetto, Miss Sorriso Calabria
- Francesca Riccio, Miss Framesi Calabria
Le parole di Manuela Pugliese
«Ho iniziato questo percorso – ha commentato Manuela Pugliese – con leggerezza e spensieratezza, ma questa vittoria rappresenta la realizzazione di un sogno. Non vedo l’ora di affrontare le finali di Miss Italia, giocarmela al meglio e portare in alto la mia terra e la mia Cassano. Spero di avere tante opportunità e sarò sempre pronta a coglierle».
La soddisfazione degli organizzatori
“Siamo felicissimi – hanno detto Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, titolari della Carli Fashion Agency ed esclusivisti regionali di Miss Italia – di essere arrivati all’atto finale in uno scenario mozzafiato. Dopo due splendide finali a Oriolo, uno dei borghi più belli d’Italia, quest’anno abbiamo scelto Trebisacce, Bandiera Blu e magnifica località tra le più suggestive della Calabria. È stata una stagione impegnativa e vogliamo ringraziare di cuore i numerosi amministratori, le comunità e i partner che hanno sposato il progetto Miss Italia.
Grazie per la fiducia: ogni anno cerchiamo di rinnovarci e migliorare. Un ringraziamento speciale va all’amministrazione comunale di Trebisacce, al sindaco Franco Mundo, all’assessore Domenico Pinelli e a tutti i partner che hanno reso possibile questa manifestazione”.