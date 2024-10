Trionfo della Ginnastica Gebbione ai Campionati Italiani di Rimini

Tutte le ginnaste della Società Gebbione hanno dimostrato ottime doti fisiche e atletiche, grandi capacità tecniche, eccellente destrezza nell’esecuzione degli esercizi e grande maturità di saper stare in pedana

Si sono svolti a Rimini dal 23 giugno al 2 luglio scorsi i Campionati Nazionali di Ginnastica Ritmica, con la partecipazione di circa 16.000 ginnaste di oltre 700 Società provenienti da tutta Italia, a conferma di una disciplina sportiva in salute e in grande evoluzione. Protagonista assoluta è stata, ancora una volta, la Società Ginnastica Gebbione, risultata alla fine la Rappresentativa più vincente della ginnastica calabrese. La Società reggina, guidata dalla Direttrice Tecnica prof.ssa Rosa Cristiano con le istruttrici Caterina Frosinone, Maria Condello e Noemi Cristiano, presente con una rappresentativa di 14 ginnaste, ha partecipato alle competizioni sia individuali che di squadra conquistando ben 5 titoli di Campioni d’Italia, oltre a diverse medaglie d’argento e di bronzo e a vari piazzamenti nelle finali di categoria.

Nel Campionato Italiano Gr di serie “D” a squadre LA categoria Allieve, la Società Gebbione con le ginnaste Borzumati Marta, Costantino Greta e Marcianò Alessandra, ha conquistato il titolo assoluto di Campioni d’Italia con punti 18,725 precedendo nell’ordine le Società Nike Catania e A.S.D. Ginnica 96. Le ginnaste hanno effettuato due esercizi, un collettivo a corpo libero ed uno con gli attrezzi, mettendo in evidenza una ottima impostazione tecnica, una grande capacità espressiva ed una eleganza nei movimenti, entusiasmando il numeroso pubblico presente.

Primo posto e Campioni d’Italia per la Società Gebbione anche nel Campionato Nazionale d’Insieme GR a squadre LA categoria allieve con le ginnaste Borzumati Marta, Costantino Greta e Marcianò Alessandra, che hanno ottenuto il punteggio di 9,750 al termine di un esercizio al corpo libero, ricco di spunti tecnici e di un ottima esecuzione. Al secondo posto si è classificata la Ginnastica Comense e al terzo posto la Nike Catania.

Nel Campionato nazionale GR individuale LA2 categoria Junior la ginnasta Sergi Marianna (Soc. Gebbione) ha conquistato due titoli Italiani, uno nel concorso generale e l’altro nell’esercizio con il cerchio dove ha ottenuto punti 9,800 precedendo le ginnaste Saisi della Raffaello Motto di Viareggio e Marotta della Concordia Chivasso.

Nel Campionato nazionale GR individuale LC cat. Allieve 4 la ginnasta Costantino Greta (Soc. Gebbione) ha conquistato anche lei il titolo italiano assoluto nell’esercizio con il cerchio dove ha vinto ottenendo dalla giuria il punteggio di 10,850 , a seguire le ginnaste Viola della Orobica Ginnastica e De Simone della Società Cames . La ginnasta reggina Costantino ha ottenuto, altresì, anche una splendida medaglia d’argento nell’esercizio con le clavette.

Eccellenti e di tutto rispetto anche i podi conquistati dalle altre ginnaste della Società Gebbione: Silvia Ferrara seconda nell’esercizio con le clavette nel Campionato Gr individuale LA2 categoria Senior 2; Angela Coletta terza nella gara al corpo libero del Campionato GR individuale LA1 categoria Senior 1; Manila Nocera terza nell’esercizio al corpo libero del Campionato Gr individuale LA1 categoria Senior 2 e infine Sara Sergi ha conquistato il terzo posto con l’esercizio alla fune sempre nel Campionato Nazionale Individuale GR LC categoria Junior 1.

Ottimi, per valenza tecnica, i piazzamenti individuali, quarto e quinto posto, ottenuti dalla ginnasta Alessandra Marcianò nelle finali di categoria LD Allievi 4 con l’esercizio al corpo libero e nella classifica generale e dalla ginnasta Marta Borzumati nella categoria LB1 Allieve, due quinti posti, con gli esercizi alla fune e al cerchio.

Buonissimi piazzamenti sono stati ottenuti dalle altre ginnaste della Gebbione nelle gare a cui hanno partecipato: Ilenia Bruzzese, Luisa Vetere e Martina Principato dopo essersi qualificate per le finalissime , si sono classificate nei primi dieci posti. Infine anche le giovanissime Giorgia Macheda e Asia Praticò e la veterana Laura Rosace hanno ottenuto dei buoni piazzamenti finali.

Tutte le ginnaste della Società Gebbione hanno dimostrato ottime doti fisiche e atletiche, grandi capacità tecniche, eccellente destrezza nell’esecuzione degli esercizi e grande maturità di saper stare in pedana.

Questi risultati che confermano, di anno in anno, la Società Gebbione sempre più ai vertici nazionali di questo sport, sono il frutto di un duro lavoro quotidiano e di una forte sinergia tra la Gebbione e le famiglie sempre presenti con il loro sostegno e affetto.

Il presidente della Società Gebbione Carlo Chilà ed il Vice Presidente Maurizio Campagna, nell’esprimere grande soddisfazione per questi traguardi raggiunti, rivolgono un plauso particolare e strameritato a tutto lo staff tecnico della Società, ricordando anche le tantissime vittorie ottenute dalla Società in ambito regionale in una annata sportiva entusiasmante culminata con il grande successo di pubblico e spettacolo nel saggio ginnico effettuato il 11 giugno scorso nella bella cornice del Parco Caserta.