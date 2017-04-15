Trofeo delle regioni 2017: la Calabria termina il girone al terzo posto
Non riesce il bis alla selezione calabrese: la Basilicata vince 64-51 e la Calabria chiude il girone al terzo posto in attesa della nuova avversaria
15 Aprile 2017 - 06:34 | di Vincenzo Comi
Non riesce il bis alla selezione calabrese. Sconfitta formativa e tanti elementi dai quali prendere spunto per la rappresentativa impegnata al Trofeo delle Regioni 2017 a Roseto degli Abruzzi.
Lo staff composto dall’accompagnatore Roberto Petronio, dalla Referente Fisica Territoriale Roberta Vozza, dalla fisioterapista Liliana Praticò insieme ai tecnici Chiarella e De Summa aveva lavorato tantissimo sull’aspetto mentale di una sfida proibitiva ma davvero intrigante.
Primo quarto punto a punto con Cardone e soci che duellano ad armi pari contro il sodalizio lucano, devastante nelle uscite pre-torneo contro i calabresi.
Nel secondo periodo la musica cambia radicalmente: la Basilicata macina gioco e canestri allungando fino al più ventiquattro (6-22 di parziale).
Tutto finito? Assolutamente no. I ragazzi di Coach Chiarella inseriscono le marce giuste ed iniziano a combattere pallone dopo pallone giocando il più bel terzo quarto del proprio Trofeo delle Regioni.
La rimonta arriva fino al meno otto ma non prosegue fino in fondo. Termina 51 a 64.
De Marca della Basilicata è il mattatore della gara. Ottime indicazioni per Tiberi e Spanò per i calabresi che terminano il girone al terzo posto ed aspettano il nome della nuova avversaria.
La prossima sfida si giocherà sabato alle ore 16.
Tempo di arrivo a Roseto degli Abruzzi per la selezione femminile allenata da Coach Modaffari: La rappresentativa femminile è pronta per l’esordio di sabato quindici Aprile presso il Palasport di Mosciano Sant’Angelo alle ore 18.45 contro la Valle D’Aosta.
Calabria-Basilicata 51-64
(14-19,6-22,18-7,13-16)
Calabria:Galimi 2,Giacoia,Giampà 6,Mascaro 2,Mastria,Cardone 16,Chindamo 8,Corapi M. 8,Corapi R.,Di Cello,Spanò 4,Tiberi 5.
Basilicata:Potenza,Spada,Stagno 9,Mancino 2,Petralla 2,Pace 8,Vignola 9,De Marca 19,Marzano 2,Nicoletti 8,De Mola 1,Ruggiero 4.
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