Corpo senza vita avvistato in mare da alcuni studenti a Tropea

Altri 3 cadaveri - l'ultimo questa mattina - sono stati portati a riva sulla costa tirrenica. La Polizia ha avviato le indagini

Il cadavere di una donna è stato avvistato in mare di fronte alla spiaggia “Le Roccette” a Tropea, nel vibonese. Ad avvistare il corpo sono stati gli studenti di un istituto della zona.

Sul posto sono intervenuti Polizia di Stato, Carabinieri, sanitari del 118 e personale della Guardia Costiera. Il corpo è ancora da recuperare. Altri tre cadaveri – l’ultimo stamani – sono stati portati a riva sulla costa tirrenica cosentina.

Le ipotesi degli investigatori

Una delle ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori è che si possa trattare di migranti vittime di un naufragio. Le indagini sono condotte dalla Polizia.

Fonte: Ansa Calabria