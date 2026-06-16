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Truffa ai danni dello Stato e falsità ideologica, indagini tra Bagnara e Reggio: 4 persone coinvolte

Attività coordinata dalla Procura. Disposti una serie di decreti di perquisizione e sequestro

16 Giugno 2026 - 15:45 | Comunicato stampa

tribunale cedir

I Carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra e i finanzieri del Gruppo di Reggio Calabria hanno dato esecuzione a una serie di decreti di perquisizione e sequestro, oltre a un sequestro preventivo in via d’urgenza.

L’attività è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e riguarda quattro persone ritenute responsabili, a vario titolo, di presunte condotte di truffa ai danni dello Stato e falsità ideologica.

La comunicazione arriva attraverso una stringata nota stampa firmata dal procuratore della Repubblica Giuseppe Borrelli. Poche righe, senza ulteriori dettagli sugli importi contestati, sugli enti eventualmente coinvolti o sul contenuto dei provvedimenti eseguiti.

Secondo quanto riferito dalla Procura, l’operazione arriva al termine di una “complessa attività investigativa” condotta dai militari dell’Arma e dalla Guardia di Finanza.

Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Per tutti gli indagati resta valido il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna.

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