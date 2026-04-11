Reggio, l’allarme di Hermes: ‘Falsi sms sulla TARI, attenzione ai messaggi truffa’
"È in corso una campagna di truffe via SMS sul pagamento della tassa sui rifiuti" le raccomandazioni di Hermes Servizi Metropolitani
11 Aprile 2026 - 15:28 | Comunicato Stampa
“È in corso una campagna di truffe via SMS che segnalano presunte irregolarità nel pagamento della tassa sui rifiuti (TARI)”.
Inizia così la nota stampa Hermes Servizi Metropolitani S.r.l., la società in house del Comune di Reggio Calabria.
“Tali comunicazioni – prosegue la nota – non provengono dal Comune e costituiscono un tentativo di truffa. Hermes Servizi Metropolitani, raccomanda pertanto di non cliccare mai sui link né richiamare il numero di telefono indicato negli SMS, ma cancellare il messaggio. Il phishing è una tecnica fraudolenta mediante la quale soggetti malintenzionati si presentano come enti affidabili al fine di ottenere informazioni riservate, quali dati anagrafici, credenziali bancarie o altri elementi sensibili”.
“In caso di dubbio – conclude la nota – utilizzate solo i contatti presenti sul sito ufficiale dell’ente”.