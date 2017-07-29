Giovanni Tocci è campione italiano assoluto di tuffi dal trampolino di 3 metri. Il tuffatore cosentino, delle società Cosenza Nuoto ed Esercito italiano, si è aggiudicato il titolo oggi nella piscina comunale di Cosenza.

Tocci ha ottenuto un risultato di 428,60; sul podio anche un altro cosentino, Francesco Porco, pure lui della Cosenza Nuoto ma tesserato anche con le Fiamme Oro, che si è piazzato secondo totalizzando un punteggio di 350.60; terza piazza per Lorenzo Marsiglia, del circolo Aniene di Roma, con 306.70. Nella finale femminile assoluta da piattaforma a vincere è stata Batki Noemi, con 274.20, della Triestina Nuoto; secondo posto per Giulia Vittorioso, con 233.55, di Roma; terza Flavia Pallotta, con 214.65, della società Carlo Diabiase, di Roma.

Le tre atlete si sono piazzate nelle stesse posizione anche nel sincro. “Siamo orgogliosi – dice il presidente della Cosenza Nuoto Francesco Manna – di quanto sta facendo il nostro Tocci. Un orgoglio per tutta la città, ma anche per tutta la Calabria. Soddisfazione anche per Porco e per gli altri nostri tuffatori che si stanno facendo onore dappertutto”. Quella di oggi era la prima delle tre giornate di gare del campionato italiano tuffi estivi. Domani tornerà a tuffarsi anche Giovanni Tocci, lo ricordiamo fresco bronzo ai mondiali di Budapest, ma dal trampolino di 1 metro.