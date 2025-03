Turismo, Nesci (FdI): “Per l’Italia è un momento straordinario”

“I dati pubblicati dall’Istat confermano un momento straordinario per il turismo in Italia. Nel 2024, il nostro Paese ha raggiunto un nuovo record con 458,4 milioni di visitatori, superando la Francia e consolidandosi come una delle principali destinazioni turistiche in Europa.”

Lo afferma in una nota Denis Nesci, eurodeputato di Fratelli d’Italia – Ecr.

Nesci: “Merito delle politiche di valorizzazione del territorio”

*”Questo risultato non è solo un traguardo numerico, ma una chiara testimonianza della forza del nostro settore turistico e dell’efficacia delle politiche messe in campo dal Governo Meloni.

L’Italia è riuscita a incrementare significativamente la propria attrattività, valorizzando al meglio il nostro straordinario patrimonio culturale, naturale e artistico.

Non si tratta di campanilismo né di rivalità con i cugini d’oltralpe, ma di riconoscere il lavoro eccellente svolto dal Governo per rafforzare la posizione dell’Italia nel panorama internazionale.

Le politiche di sostegno al turismo, il miglioramento delle infrastrutture e la promozione del nostro territorio hanno avuto un impatto decisivo.”*

Un successo per tutto il Paese

“Questi risultati vanno accolti con orgoglio, perché rappresentano un successo per tutti noi, e sono il frutto di un impegno costante per valorizzare l’Italia nel mondo.”

Così conclude Denis Nesci, sottolineando come il turismo continui a essere un settore chiave per la crescita economica e l’occupazione nel Paese.