Turismo, riunione con gli operatori balneari reggini

Basta stare silenti, non è il momento di demordere ma di reagire. Con questo spirito si è svolta ieri, nei saloni della Confcommercio, la prima riunione operativa per gli operatori del settore balneare. Stabilimenti, bolkestein, turismo e bandi regionali al centro dell’incontro moderato dal Direttore provinciale Confcommercio, Marisa Lanucara e dal Presidente regionale S.I.B. (sindacato italiano balneari) Confcommercio, Carmelo Fiorillo. Il Sindacato, formalmente costituitosi il 14 dicembre 1960, attraverso la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) aderisce alla Confcommercio – Confturismo.

Cos’è il Sindacato italiano balneari

Associa le aziende turistico-balneari di tutte le regioni d’Italia bagnate dal mare; assicura l’assistenza alle imprese in tutti i comuni costieri con propri rappresentanti o con le organizzazioni locali per tutti gli eventi, anche quelli calamitosi; svolge iniziative, proposte e progetti di coordinamento e interviene a tutela e salvaguardia degli interessi della categoria sul piano legislativo, economico e sindacale. Il S.I.B. intrattiene un rapporto costante con il Parlamento italiano ed europeo in materia di provvedimenti di natura economica a sostegno delle imprese balneari e conduce iniziative a tutela e salvaguardia delle spiagge, degli specchi acquei e dell’entroterra in sinergia con le principali associazioni ambientali.

All’incontro, nato dall’esigenza di ricostruire il settore turistico provinciale, ha preso parte anche il Presidente Confcommercio Reggio Calabria, Giovanni Santoro. Così come già fatto per i gioiellieri e i mobilieri, ora tocca ai balneari creare un gruppo di lavoro per rilanciare il settore attanagliato, ormai da anni, da diverse problematiche. La riunione, oltre ad una rappresentanza degli imprenditori, ha visto la partecipazione del progettista della Confcommercio reggina Francesco Perrelli che ha spiegato nel dettaglio i bandi, a breve scadenza, che riguardano l’innovazione tecnologica e l’internazionalizzazione delle imprese. Ognuno è pensato come uno strumento di lavoro che l’amministrazione regionale ha deciso di mettere a disposizione degli imprenditori calabresi affinché possano puntare al salto di qualità e al rafforzamento produttivo.

Il prossimo appuntamento in Confcommercio

Prossimo appuntamento lunedì 23 gennaio in Confcommercio per costituire il gruppo di lavoro. A tal proposito si invitano le imprese balneari reggine a prendere parte alla riunione operativa affinchè inizi una nuova pagina turistica. Per maggiori info contattare la segreteria dell’Associazione reggina in via Castello 4 oppure telefonare allo 0965/ 331637.