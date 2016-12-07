Turno infrasettimanale: Vis ospite del Basket Villa

Rinfrancata dal successo al fotofinish contro la Sensation Profumerie Catanzaro, che è valso a Tramontana e compagni l’aggancio al quarto posto, la Vis Reggio Calabria torna in campo domani nell’unico turno infrasettimanale previsto dal calendario. Avversario di giornata il Basket Villa, fanalino di coda della classifica con 2 soli punti, in coabitazione con la Scuola di Basket Viola.

Proprio il calendario, in questa fase, dà una mano ai bianco/amaranto del duo D’Arrigo/Farina. Sino alla sosta per le festività natalizie la Vis giocherà con le tre compagini che occupano gli ultimi tre posti della graduatoria. Fare 6 punti significherebbe ipotecare la zona play off, evitare il rientro dalle retrovie di qualche squadra e, in virtù del buon margine già accumulato, affrontare con grande serenità il nuovo anno e le fasi calde del girone di ritorno. A patto però di evitare quei cali di concentrazione che, nel finale thrilling del match contro Catanzaro, hanno rischiato di gettare alle ortiche una vittoria che pareva ormai certa.

L’imperativo categorico in casa Vis è sempre lo stesso, ovvero affrontare un impegno alla volta. A cominciare dal Basket Villa, sempre pericoloso in una singola partita per via dell’esperienza dei suoi uomini chiave che rispondono al nome di Meduri, Vinci e Barreca.

All’andata i reggini superarono agevolmente i neroverdi di coach Cotroneo con il punteggio di 72-52, con 60 punti realizzati dal trio Warwick/Lobasso/Costantino.

Palla a due domani, 8 dicembre, ore 20, al “PalaLumaka”.

Arbitreranno Roberto Viglianisi di Villa e Alessio Mafrici di Reggio Calabria.