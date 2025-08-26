Reggio, “Tutta un’Altra Estate”: musica, sport e rigenerazione urbana nella zona sud

“Tutta un’Altra Estate” porta sport, musica e socialità a Reggio Calabria. Eventi al Villaggio dei Giovani e Parco Lineare Sud

Il programma di iniziative “Tutta un’Altra Estate”, promosso dall’Associazione Attendiamoci ODV ETS all’interno dell’Estate Reggina 2025 e sostenuto dal Comune di Reggio Calabria, prosegue con una serie di appuntamenti dedicati alla socialità ed alla cultura. L’iniziativa rientra nell’Avviso Pubblico per la valorizzazione degli spazi cittadini fuori dal centro storico, promosso dal Comune.

Spazi protagonisti: Villaggio dei Giovani e Parco Lineare Sud

Il progetto si sviluppa in particolare nel Villaggio dei Giovani, bene confiscato alla criminalità organizzata e da oltre quindici anni sede di percorsi di inclusione e crescita, e nel Parco Lineare Sud, oggi al centro di un processo di rigenerazione urbana partecipata.

Sport e socialità con il torneo “Beach Sport – Unirc Edition”

Tra gli eventi in programma, venerdì 29 agosto il Villaggio dei Giovani ospiterà il torneo “Beach Sport – Unirc Edition”, che vedrà squadre di studenti universitari sfidarsi in discipline sportive da spiaggia, in un clima di amicizia e condivisione. Le iscrizioni sono aperte fino al 27 agosto tramite il link: bit.ly/BeachSportUnirc.

“Fatto nel Bene – Mangiamo Assieme”: convivialità e solidarietà

Il giorno successivo, sabato 30 agosto, sempre al Villaggio dei Giovani, si terrà la serata “Fatto nel Bene – Mangiamo Assieme”, un’iniziativa di sensibilizzazione e convivialità durante la quale i giovani si metteranno in gioco cucinando, servendo e animando la serata, accompagnata da musica e momenti di intrattenimento. Il ricavato sarà destinato a sostenere i progetti educativi e sociali dell’associazione.

Urbanistica tattica al Parco Lineare Sud

Significativo il momento fissato per martedì 26 agosto presso il Parco Lineare Sud, dove prenderà avvio la fase operativa del Laboratorio di Urbanistica Tattica. Pennelli alla mano, cittadini, studenti e artisti saranno coinvolti nella realizzazione delle idee progettuali emerse nei precedenti incontri, con attività che proseguiranno per tutta la settimana. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comitato di Quartiere Torre Lupo, con l’obiettivo di dare nuova forma e colore a uno spazio urbano, trasformandolo in luogo vissuto e riconosciuto dalla comunità.

Giovani e partecipazione attiva per lo sviluppo del territorio

Con “Tutta un’Altra Estate” la città sperimenta un modello di socialità che unisce cultura, sport e partecipazione attiva, riconoscendo nei giovani un ruolo centrale e strategico per lo sviluppo futuro del territorio. Per partecipare alle attività è possibile compilare il form online al link: bit.ly/attivitaestive25.