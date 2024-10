Tutti in Classe, CityNow incontra gli studenti del Liceo Statale T. Gullì – FOTO

CityNow entra nelle aule delle scuole reggine per raccontare le prime emozioni di questo nuovo anno. Ecco il racconto degli studenti e del dirigente scolastico della Scuola Statale ‘T. Gullì‘.

“L’avvio dell’anno scolastico è stato sicuramente positivo – spiega Francesco Praticò, dirigente scolastico del Liceo Scienze Umane e Linguistico T. Gullì di Reggio Calabria – Tutto si è svolto in modo regolare sia per l’aspetto organizzativo che didattico. L’anno in corso, come sempre, presenta qualche incognita, ma con maggiori certezze in più rispetto a quello passato. La scuola ha trovato una sua chiara dimensione nell’offerta formativa con i suoi tre licei: scienze umane, linguistico ed economico sociale. Le prospettive universitarie e lavorative sono sempre più ricche con attività e progetti nuovi”.

La Scuola Statale ‘T. Gullì‘ è formata da 1.300 alunni suddivisi in 58 classi con due sedi, quella centrale e la sede Marconi.

“Entrambe le sedi sono dotate degli stessi servizi e delle stesse opportunità. L’incognita è rappresentata dagli esami di Stato come per tutte le scuole italiane. Sicuramente arriveremo più preparati rispetto all’anno passato con l’esperienza già maturata”.

LE PAROLE DEGLI STUDENTI REGGINI

Matteo Berlino – 5SU Magistrale

“Sono entrato al Magistrale al terzo anno e l’accoglienza in questo istituto è stata ottimo. I professori sono stati gentili e comprensivi e sono contento di aver scelto questa scuola perchè le materie umanistiche mi hanno sempre appassionato, soprattutto la psicologia. Gli esami di stato? Secondo me è meglio la vecchia metodologia Il mio futuro? Frequento il Conservatorio F. Cilea e tra 10 anni mi vedo dietro una cattedra come professore di musica”.

Laura Labate – 5SU Magistrale

“Sono qui dal primo anno e inizialmente ero insicura e tesa per il rapporto con le compagne di classe ma ho legato subito con tutti i compagni. Tutto è filato liscio. Per quanto riguarda gli esami sono più contenta del nuovo esame. Ad esempio nella terza prova, nel vecchio esame si affrontavano cinque materie insieme e non era così semplice perchè il tempo era poco. Adesso invece è possibile arrivare destreggiarsi meglio avendo più possibilità di variare negli argomenti. Dopo il liceo vorrei intraprendere Scienze Infermieristiche a Messina”.

Mallamace Sonia – 5B Magistrale

“Mi piacciono molto le materie umanistiche. Ho fatto la scelta giusta. Preferivo il vecchio metodo di esami perchè la tesina dava maggiori certezze”.

Cristian Canale -5DL Magistrale

“Nel 2015 ho iniziato il liceo T.Gullì perchè volevo approfondire le materie umanistiche. Il rapporto con i professori è molto equilibrato. C’è molto dialogo con gli studenti anche rispetto ai problemi quotidiani e adolescenziali. Tra il metodo vecchio e quello attuale preferisco l’ultimo sistema di esami perchè dà la possibilità agli studenti di spaziare e andare oltre ai soliti argomenti. Conclusi gli studi liceali continuerò quelli universitari in filosofia e storia. Un giorno vorrei insegnare”.

Maria Lucia Barreca – T.Gullì

“I professori di questa scuola entrano a far parte della vita degli studenti e per me sono ‘secondi genitori’. Alcuni di loro soprattutto sono davvero gentili e comprensivi. La scuola offre molti sbocchi lavorativi in futuro grazie anche ai corsi pomeridiani e ai viaggi all’estero. Entri subito in contatto con il mondo del lavoro”.

