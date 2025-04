‘Tutti in Gioco’: sport, inclusione e divertimento al Parco Urbano Tempietto di Reggio

Sarà una giornata all’insegna dello sport, dell’inclusione e del divertimento quella in programma per mercoledì 16 aprile 2025 alle ore 16:00, presso il Parco Urbano “Tempietto” di Reggio Calabria. L’iniziativa, dal titolo “Tutti in Gioco”, è inserita nell’ambito del programma Corrireggio 2025, promosso da Legambiente e supportato da una rete di istituzioni, enti sportivi e associazioni del territorio.

L’evento è patrocinato da importanti realtà istituzionali e sportive, tra cui Sport e Salute, il Comitato Regionale Calabria della Federazione Italiana di Atletica Leggera, il CONI Calabria, la Città Metropolitana e il Comune di Reggio Calabria, il Consiglio regionale della Calabria e il Centro Sportivo Italiano.

Un pomeriggio di sport aperto a tutti

“Tutti in Gioco” rappresenta molto più di un semplice evento sportivo. È un’occasione concreta per promuovere l’inclusione sociale attraverso l’attività fisica, rendendo protagonisti bambini, ragazzi, famiglie, atleti, amatori e cittadini di ogni età. Saranno infatti tante le discipline protagoniste dell’iniziativa: dalla vela al tiro con l’arco, dalla pallacanestro al calcio, fino alla pétanque e molto altro ancora.

L’obiettivo è semplice ma potente: mettere in gioco tutti, abbattendo barriere fisiche, sociali e culturali attraverso lo sport come linguaggio universale.

Una rete di collaborazioni per valorizzare il territorio

La manifestazione è resa possibile grazie al coinvolgimento di numerose associazioni locali, tra cui ASD Stingers, Il Tricolore, Pharmacia, Associazione Famiglie Autismo, Andromeda, Viola Reggio Calabria, e tante altre realtà che da anni operano nel mondo dell’attività sportiva, dell’inclusione sociale e della promozione del benessere.

Le attività si svolgeranno in un contesto naturale e accogliente come il Parco Urbano “Tempietto”, che si trasformerà per un giorno in un vero e proprio villaggio dello sport, animato da esibizioni, dimostrazioni, laboratori e giochi all’aria aperta.

Corrireggio 2025: sport e ambiente per una città più vivibile

L’appuntamento del 16 aprile rientra nel programma più ampio di Corrireggio 2025, storico progetto di Legambiente che unisce ambiente, salute, mobilità sostenibile e diritti, con l’obiettivo di rendere Reggio Calabria una città sempre più attiva, consapevole e inclusiva.

“Tutti in Gioco” si propone quindi non solo come evento sportivo, ma anche come tappa fondamentale di un percorso educativo e sociale, in cui ognuno può sentirsi parte di una comunità che cammina e cresce insieme.