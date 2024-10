Tutto pronto a Taurianova per la festa della Madonna della Montagna

La Festa della nostra augusta Regina segna, ogni anno, un tempo di particolare gioia che si esprime nell’amore che ci lega a Colei che è Madre di Dio e che ci porta a rinnovare la nostra devozione con quelle tradizioni che ci aiutano a sentirla Madre nostra, in modo speciale, in quest’anno, nel quale ricordiamo il 125° anniversario del Miracolo e il 25° anniversario dell’Incoronazione.

Facendo memoria del passato e proiettandoci al futuro, permettetemi di volgere un pensiero particolare ai giovani che sono già oggi, come li definisce Papa Francesco nella sua Esortazione Apostolica “Christus vivit”, “l’adesso di Dio, perché il modo migliore per preparare un buon futuro nella nostra chiesa e nella società è vivere bene il presente con dedizione e generosità”.

Papa Francesco continua: “a voi giovani cristiani scrivo con affetto questa Esortazione apostolica, che richiama alcune convinzioni della nostra fede e, nello stesso tempo, incoraggia a crescere nella santità e nell’impegno per la propria vocazione”…“tuttavia, dato che si tratta di una pietra miliare nell’ambito di un cammino sinodale, mi rivolgo contemporaneamente a tutto il Popolo di Dio, ai pastori e ai fedeli, perché la riflessione sui giovani e per i giovani interpella e stimola tutti noi”.

Le pagine dell’Esortazione Apostolica saranno, quindi, motivo di riflessione durante i giorni della novena e ci guideranno a comprendere che Cristo “è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò, le prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano sono: Lui vive e ti vuole vivo!”.

Ci accompagni in questo cammino verso la Festa la nostra Madonna della Montagna, rinnovando in ciascuno la “giovinezza” dell’annuncio evangelico.

PROGRAMMA RELIGIOSO

Giovedì 29 agosto

Ore 19:00 Santa Messa Solenne di introduzione alla

Novena.

Venerdì 30 e sabato 31 Agosto

SS. Messe ore 7:30, 8:30 e 19:00.

Domenica 1 settembre

SS. Messe ore 7:30, 11:30 e 19:00.

La Santa Messa delle ore 11:30 sarà presieduta da Sua Ecc. Mons. Francesco Milito, nostro Vescovo.

Da lunedì 2 a venerdì 6 Settembre

SS. Messe ore 7:30, 8:30 e 19:00.

Dopo la Santa Messa delle ore 8:30 di venerdì 6 Settembre, la Sacra Effigie della Madonna della Montagna sarà esposta in chiesa alla venerazione dei fedeli.

Sabato 7 Settembre

VIGILIA DELLA FESTA

SS. Messe ore 7:30, 9:30, 11:30 e 19:00.

Domenica 8 Settembre

FESTA DELLA MADONNA DELLA MONTAGNA SS. Messe ore 7:30 e 9:30.Alle ore 11:30 S. Messa Solenne presieduta dal Parroco, alla presenza delle Autorità cittadine. Alle 18:00 PROCESSIONE per le vie della città

Lunedì 9 Settembre

GIORNATA DELLA RIEVOCAZIONE DEL MIRACOLO SS. Messe ore 7:30, 9:30 e 11:30.

Alle 19:00 Solenne Concelebrazione Eucaristica in Piazza Macrì.

Martedì 10 Settembre

SS. Messe ore 7:30 e 19:00.

Mercoledì 11 Settembre

S. Messa ore 7:30. Dalle ore 9:30 BACIO DEL PIEDE DELLA MADONNA.

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI CIVILI IN PIAZZA MACRI’

Giovedì 29 agosto

Ore 20.00: Apertura ufficiale dei festeggiamenti con l’accensione del falò “U ‘Mbitu” – A seguire spettacolo di fuochi pirotecnici.

Ore 22.30: Teatro d’Autore: “Gatta ci cova”. Premiata Associazione Teatrale “S. Costantino”, Rometta (ME)

Venerdì 30 agosto

TAURIANOVA SUMMER 2019

Ore 22.30: “MADAMADORÉ” in concerto (Ex mercato del Pesce).

Sabato 31 Agosto

TAURIANOVA SUMMER 2019

Ore 22.00 Miss Stellina.

Domenica 1 settembre

TAURIANOVA SUMMER 2019

Ore 22.00 “’Ntra casa di don Raffaele”. Commedia in vernacolo calabrese.

Compagnia teatrale “La bottega del sorriso”, Cittanova

Lunedì 2 settembre

TAURIANOVA SUMMER 2019

Ore 22.30: Spettacolo musicale “Sanremo & Sanremo story”.

Martedì 3 settembre

TAURIANOVA SUMMER 2019

Ore 22.30 Saggio di danza. A cura di “Asd FreeDance” e Animazione per bambini.

Mercoledì 4 settembre

TAURIANOVA SUMMER 2019

Ore 22.30: Teatro “LEGGI E RILEGGI”. A cura del Gruppo Teatro Elastico, Taurianova

Giovedì 5 settembre

TAURIANOVA SUMMER 2019

Ore 22.00: “Una Voce per Taurianova” – Talent show – Settima edizione

Venerdì 6 settembre,

Ore 22.00: “La Corrida – Taurianovesi (e non solo!)

allo sbaraglio” – Quinta Edizione.

Sabato 7 settembre

Ore 10.15: Matinée, a cura della Banda musicale “Don Pietro Franco”. A seguire giro cittadino. TARANTELLANDO IN TOUR FESTIVAL Spettacolo musicale offerto della “Proloco Taurianova nel Cuore” Ore 21.30 – TARANTA JONICA –

Ore 22.45 – ETNOSOUND in concerto

Domenica 8 settembre

Ore 19.45 circa: al passaggio ed al ritorno della processione: “SALUTO MUSICALE A MARIA”,

eseguito dalla BANDA DEL 12° BATTAGLIONE, FANFARA DEI CARABINIERI – Sicilia.

Palco Sgarano.

Ore 22.00 Concerto musicale eseguito dalla BANDA DEL 12° BATTAGLIONE FANFARA DEI

CARABINIERI – Sicilia. Palco Sgarano. Evento offerto dall’Amministrazione comunale.

Lunedì 9 Settembre

Ore 22.00 “Omaggio a Maria”. Storia, poesie, musica e canti popolari nel ricordo del Miracolo e dell’Incoronazione, a cura della Parrocchia. Durante la serata ci sarà la consegna del “PREMIO dei MIRACOLI”, a cura dell’Amministrazione comunale e la Premiazione del concorso “UNA STELLA …PER MARIA”, a cura delle associazioni cittadine “Nuova Aracne” e “Amici del

Palco”.

Martedì 10 Settembre

Ore 22.00, Bianca ATZEI in Concerto.

Al termine dello spettacolo musicale, estrazione del biglietto vincente della Lotteria “Madonna della Montagna”.

Da sabato 7 a martedì 10 settembre, “Via delle Stelle”. Esposizione delle tradizionali stelle del concorso “Una Stella… per Maria”, in via Barone, a cura delle associazioni “Nuova Aracne” e“Amici del Palco”.