Tutto pronto per il Match del Cuore. Ecco i convocati della nazionale Amici di Canale 5

E’ tutto pronto per il grande appuntamento del Match del Cuore “Tour school day – dai un calcio al bullismo”, manifestazione sportiva di beneficienza e solidarietà che si terrà questo sabato 30 maggio alle ore 10.30 al Palazzetto dello Sport di Parco Pentimele di Reggio Calabria

La sfida contro le Forze dell’ordine

Protagonista sarà la Nazionale italiana Amici di Canale 5, composta dai ragazzi del famosissimo talent show condotto da Maria Defilippi, impegnati in una sfida a calcetto contro una rappresentativa locale delle Forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale).

L’evento ha come finalità la lotta al bullismo nelle scuole, con un’adesione molto attiva di tutti gli istituti reggini.

Nel frattempo sono stati convocati gli artisti della Nazionale Italiana di Amici di Canale 5, si tratta di: Angelo Marotta (attore presentatore), Antonio Fiore (ballerino professionista), Danilo Aiello (ballerino 2015), Davide Carella (cantante 2013), Edwin Roberts (cantante 2013), Gabriele Tufi (cantante 2015), Graziano Di Prima (ballerino 2015), Michael Dakhil (cantante 2014), Simone Baroni (ballerino 2015), Stefano Marletta (cantante 2012), Thomas Gazioso (cantante professionista).

Biglietto e finalità benefica

Si tratta di una occasione unica ed originale con una forte connotazione istituzionale, il cui ricavato sarà devoluto ad un’associazione del territorio. Il costo del biglietto d’ingresso, acquistabile direttamente presso il botteghino del palasport di parco Pentimele, è di 3 euro.

Gli artisti di Amici hanno un grande carisma e per questo vi è sempre un grande seguito di fans e sostenitori, coniugando lo sport con lo spettacolo e la solidarietà. L’animazione sarà curata dallo staff musicale di Radio Touring 104 e Video Touring.