UBI Banca dona pulmino a Centro diurno di Fondo Versace
Una giornata speciale per il Centro diurno di Fondo Versace: messa con le famiglie e consegna del pulmino donato da UBI Banca per il trasporto dei ragazzi
19 Dicembre 2018 - 18:00 | di Domenico Suraci
Reggio Calabria. Una giornata speciale per il Centro diurno di Fondo Versace, uno degli ultimi centri avviati dalla Piccola Opera Papa Giovanni. Il Centro che offre quotidianamente percorsi avanzati di interazione ed integrazione sociale a 20 utenti maggiorenni, si presenta come un luogo di incontro e di promozione della persona, in cui ciascuno può incrementare risorse ed abilità attraverso attività di giardinaggio, teatro, laboratori artigianali, sensoriali e per le autonomie.
All’interno della programmazione natalizia di Fondo Versace, questa mattina, si è svolto un crescendo di momenti di particolare intensità: dalla celebrazione eucaristica arricchita dalla partecipazione delle famiglie e dei ragazzi, insieme ai loro educatori, alla cerimonia di consegna di un pulmino, donato dalla UBI Banca, che garantirà il trasporto dei ragazzi del Centro.
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