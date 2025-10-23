Calabria, la denuncia di Udicon: ‘Treno regionale interrotto, penalizzati centinaia di pendolari’

“Denunciamo il grave disservizio che penalizzerà centinaia di pendolari calabresi. A partire dal 25 ottobre, il treno regionale Trenitalia 5496, che collega quotidianamente Cosenza a Reggio Calabria, verrà interrotto a Lamezia Terme Centrale per i prossimi sei mesi, a causa dei lavori di ripristino di due binari in una galleria tra le stazioni di Vibo-Pizzo e Mileto. Ciò costringerà gli utenti a un trasbordo obbligatorio su bus sostitutivi per proseguire il viaggio verso la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Un vero e proprio incubo per lavoratori e studenti calabresi”.

Queste le dichiarazioni in una nota stampa di Nico Iamundo, Presidente Regionale Udicon Calabria.

“Nonostante il treno riesca a viaggiare regolarmente da Cosenza a Lamezia – continua Iamundo – l’interruzione e la sostituzione con mezzi su gomma rappresentano un inaccettabile peggioramento delle condizioni di viaggio. I pendolari, già provati da orari estenuanti, si ritroveranno a subire un aumento dei tempi di percorrenza: l’arrivo sul posto di lavoro o di studio avverrà con circa un’ora di ritardo. A ciò si aggiungono la probabile inadeguatezza dei bus sostitutivi e la confusione nelle operazioni di trasbordo, che renderanno i viaggi ancora più difficili, soprattutto per chi ha bagagli o esigenze particolari”.

