Dad a Reggio Calabria: arriva la proroga di una settimana

È arrivata anche per il Comune di Reggio Calabria la proroga di una settimana per la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Proroga di una settimana per la dad a Reggio Calabria

Si è da poco conclusa la riunione che ha visto la partecipazione dell’assessore delegato all’istruzione Lucia Anita Nucera e i dirigenti scolastici.

L’ipotesi iniziale, da parte dei presidi, era quella di uno stop di due settimane visti i numerosi casi positivi tra gli studenti. Al momento, però, il Comune ha preferito continuare a monitorare l’andamento dei contagi settimana per settimana in modo da permettere agli studenti di tornare a scuola il prima possibile. Attesa a breve l’ordinanza comunale.

Salvo ulteriori proroghe, la didattica a distanza dovrebbe essere in vigore fino a sabato 22 gennaio.