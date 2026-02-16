Elezioni Comunali a Reggio, UFFICIALE: il centrosinistra sceglie le primarie
Stabilita anche la data che vedrà gli elettori indicare il candidato sindaco di centrosinistra
16 Febbraio 2026 - 20:14 | Comunicato Stampa
“Sono ufficialmente indette per il prossimo 15 marzo 2026 le primarie del centrosinistra reggino. Partiti e movimenti politici che si riconoscono nei valori del centrosinistra, riuniti dal tavolo convocato dal Partito Democratico presso la federazione metropolitana, potranno quindi esprimere ciascuno una candidatura per la partecipazione alla competizione elettorale interna.
Avviata la macchina organizzativa, gia dai prossimi giorni saranno pubblicate le modalità di partecipazione, dettagliate dal regolamento che i soggetti politici hanno già discusso ed approvato”.
Partiti e Movimenti politici del centrosinistra reggino