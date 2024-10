Ufficiale Reggina-Potenza a S. Valentino. Cosa si inventerà la società?

“La Lega, in relazione al posticipo per esigenze televisive della gara Siracusa-Reggina dell’11.02.2019, ha disposto che la gara indicata in oggetto venga posticipata a GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019, Stadio “Oreste Granillo”, Reggio Calabria, con inizio alle ore 20.30″.

Notizia scontata dopo l’assegnazione della stessa Lega del posticipo tra il Siracusa e la Reggina a lunedi sera.

Nel giorno di S. Valentino gli innamorati… della Reggina, saranno allo stadio per il match contro il Potenza. Come già detto in un precedente articolo, è immaginabile vi sia una iniziativa da parte della società amaranto.