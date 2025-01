UGL Scuola, Cuzzupi: ‘Nessuna paura del cambiamento, occorre indirizzarlo bene’

Il Segretario Nazionale UGL Scuola, Ornella Cuzzupi, al termine di una manifestazione tenuta a Bruxelles, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni in merito al cambiamento che l’istituzione scolastica ha necessità di affrontare.

“È questo un tema di fondamentale importanza per la scuola. Tutti quelli che operano per un’istituzione più funzionale non devono temere il cambiamento, ma essere consci che esso va guidato e strutturato in modo che non si riveli effimero o controproducente. In altre parole – continua Cuzzupi – il disegno di rendere più moderna la scuola deve partire da opzioni concrete e rapidamente operative. Quello che caratterizza l’attuale momento storico lo si può racchiudere in una sola parola: velocità. Sviluppo, analisi, interscambio personale tutto è caratterizzato da un ritmo frenetico che consuma notizie, informazioni, esperienze in tempi sino a ieri impensabili. Ecco, la scuola non può ignorare un tale mutamento così come non può e non deve rinnegare alcuni caposaldi, basilari per l’architettura del domani”.