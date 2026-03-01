Studentesse calabresi bloccate a Dubai, UIL Scuola: ‘Tutela immediata e rientro sicuro’

A dichiararlo è Luca Scrivano, Segretario regionale della Uil Scuola Calabria.

“In queste ore di incertezza – afferma Scrivano – il nostro pensiero è rivolto alle studentesse e alle loro famiglie, che stanno vivendo momenti di comprensibile apprensione. È essenziale garantire assistenza costante, informazioni chiare e tempestive, e ogni misura per un rientro in Italia rapido e in totale sicurezza”.