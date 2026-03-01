Studentesse calabresi bloccate a Dubai, UIL Scuola: ‘Tutela immediata e rientro sicuro’
"Essenziale garantire assistenza costante, informazioni chiare e tempestive, e ogni misura per un rientro in Italia rapido" la nota del segretario regionale della Uil Scuola Calabria
01 Marzo 2026 - 15:53 | Comunicato Stampa
“Esprimiamo profonda solidarietà e viva preoccupazione per le due studentesse del Convitto nazionale “P. Galluppi” di Catanzaro rimaste bloccate a Dubai, a causa dell’escalation del conflitto mediorientale e delle restrizioni sui voli”.
A dichiararlo è Luca Scrivano, Segretario regionale della Uil Scuola Calabria.
“In queste ore di incertezza – afferma Scrivano – il nostro pensiero è rivolto alle studentesse e alle loro famiglie, che stanno vivendo momenti di comprensibile apprensione. È essenziale garantire assistenza costante, informazioni chiare e tempestive, e ogni misura per un rientro in Italia rapido e in totale sicurezza”.
“La UIL Scuola Calabria sollecita istituzioni e autorità diplomatiche italiane a un impegno massimo per tutelare le nostre ragazze e tutti gli studenti coinvolti”, conclude il Segretario.