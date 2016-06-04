Ultima gara stagionale per la Vis domani a Patti

Senza particolari stimoli di classifica e ormai matematicamente tagliata fuori dai giochi promozione, la Vis Reggio Calabria varcherà domani lo Stretto per disputare l’ultimo match stagionale al PalaSerranò di Patti contro i locali della Vittoria Assicurazioni. Se in casa della compagine messinese c’è grande attesa per questo incontro (in caso di successo il quintetto di coach Sidoti salirebbe in serie B), non altrettanto può dirsi per i bianco/amaranto reggini, protagonisti fino al momento di un play off al di sotto delle attese, senza mai essere realmente competitivi per uno dei primi due posti del girone.

Ma tant’è, ormai è andata così, e adesso l’imperativo categorico è quello di chiudere in modo dignitoso la stagione e onorare al meglio l’ultimo appuntamento di post season previsto dal calendario prima delle vacanze. Magari bissando la gara di andata, quando gli uomini del duo D’Arrigo/Farina impegnarono seriamente i pattesi, rimanendo in partita per 35 minuti e cedendo solo nel finale sotto i colpi del duo a stelle e strisce Saintilus/Custis, capaci di realizzare ben 51 punti in coppia. E saranno proprio i due moretti statunitensi la principale preoccupazione per la difesa della Vis in un palasport pattese che si annuncia gremito e voglioso di festeggiare il salto di categoria.

Palla a due al PalaSerranò alle ore 19 di domani.

Arbitrerà la coppia toscana composta da Andrea Fabiani di Livorno e Andrea Iozzi di Siena.