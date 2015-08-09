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Ultima tappa della collettiva itinerante dedicata a Frida Kahlo

Dopo San Marco Argentano e Reggio Calabria la collettiva itinerante dedicata a Frida Kahlo si chiude ad Altomonte con ingresso gratuito e un programma di poesia e tango

09 Agosto 2015 - 10:19 | di Vincenzo Comi

Opera della collettiva itinerante dedicata a Frida Kahlo

Dopo il grande successo delle due tappe, la prima a San Marco Argentano, la seconda a Reggio Calabria, della collettiva itinerante dedicata a Frida Kahlo, si chiuderà lunedì 10 agosto questa avventura. La chiusura dell’ evento fruibile al pubblico gratuitamente, promosso dall’Associazione Socio- Culturale “Aletheia”, ideato e curato da Esperia Piluso e diretto artisticamente da Morena Di Pressa, si terrà presso la terrazza dell’ Hotel Barbieri ad Altomonte.

Programma

Ore 20:30 Presentazione/inaugurazione mostra- Modera i lavori Silvio Rubens Vivone

Seguirà aperitivo offerto dall’Hotel Barbieri

Ore 21:30 Reading di poesia- Scuola Internazionale di poesia Cav.Bartolazzi- a cura di Lucia De Cicco

Ore 22:30 “Tango per Frida” a cura della Scuola di Ballo Arabesque- Direttore artistico Giovanni Veltri . San Marco Argentano 

Ore 22:50 Concerto New Duo “Diego e Frida:le note di un amore”

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