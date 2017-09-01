Ultimi giorni di iscrizioni per i Laboratori per Volontari gratuiti di ‘C’era una volta… in corsia’
Ultimi giorni per iscriversi ai laboratori gratuiti per volontari del progetto C'era una volta... in corsia, a Reggio Calabria, Cinquefrondi e Siderno
01 Settembre 2017 - 13:31 | di Eva Curatola
Laboratori per Volontari, inseriti all’interno del progetto “C’era una volta…in corsia”, hanno l’obiettivo di formare nuovi volontari attraverso un percorso completo ed esaustivo, per poi introdurli alle attività in ospedale. Curata dalle associazioni Pagliacci Clandestini, Ail sezione Alberto Neri e Tra noi Calabria, l’azione è sviluppata su un percorso formativo della durata complessiva di 120 ore, suddiviso in laboratori di 20 ore ciascuno distribuiti su 6 fine settimana compresi fra il 15 Settembre 2017 e il 29 Ottobre 2017.
L’intero ciclo di formazione verrà replicato su tre edizioni che si svolgeranno a Reggio Calabria, Cinquefrondi (Area della Piana di Gioia Tauro) e Siderno (Area della Locride).
Gli argomenti dei laboratori
I laboratori riguarderanno:
- Clownerie e teatro in ospedale
- Sapere, Saper Fare, Saper Essere
- Il Volontario nella relazione con i pazienti e le famiglie
- Approccio alla malattia: “Il sé incontra l’altro”
- Il Volontario nella relazione con gli altri volontari e le altre figure di riferimento
- Teatro di Carta
- Racconti di Musica
- Norme di condotta in ambito ospedaliero: “Essere Volontari si nasce o si diventa?”
Il modulo può essere reperito:
- Sulla pagina del sito web relativa all’azione “Laboratori per volontari”: http://ceraunavoltaincorsia.it/progetto/laboratori-per-volontari
- Direttamente tramite il link di download
- Area di Reggio Calabria: http://ceraunavoltaincorsia.it/modulo-iscrizione-laboratori-volontari-reggio-calabria.pdf
- Area della Locride: http://ceraunavoltaincorsia.it/modulo-iscrizione-laboratori-volontari-piana.pdf
- Area della piana di Gioia Tauro: http://ceraunavoltaincorsia.it/modulo-iscrizione-laboratori-volontari-locride.pdf
Requisiti e scadenza dell’iscrizione
I candidati dovranno avere compiuto i 18 anni e far pervenire il suddetto modulo, pena esclusione, entro l’11 settembre 2017 e secondo quanto indicato sul modulo stesso.
A fronte di una frequenza del 75% del monte ore totale verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
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