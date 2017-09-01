Laboratori per Volontari, inseriti all’interno del progetto “C’era una volta…in corsia”, hanno l’obiettivo di formare nuovi volontari attraverso un percorso completo ed esaustivo, per poi introdurli alle attività in ospedale. Curata dalle associazioni Pagliacci Clandestini, Ail sezione Alberto Neri e Tra noi Calabria, l’azione è sviluppata su un percorso formativo della durata complessiva di 120 ore, suddiviso in laboratori di 20 ore ciascuno distribuiti su 6 fine settimana compresi fra il 15 Settembre 2017 e il 29 Ottobre 2017.

L’intero ciclo di formazione verrà replicato su tre edizioni che si svolgeranno a Reggio Calabria, Cinquefrondi (Area della Piana di Gioia Tauro) e Siderno (Area della Locride).

Gli argomenti dei laboratori

I laboratori riguarderanno:

Clownerie e teatro in ospedale

Sapere, Saper Fare, Saper Essere

Il Volontario nella relazione con i pazienti e le famiglie

Approccio alla malattia: “Il sé incontra l’altro”

Il Volontario nella relazione con gli altri volontari e le altre figure di riferimento

Teatro di Carta

Racconti di Musica

Norme di condotta in ambito ospedaliero: “Essere Volontari si nasce o si diventa?”

Il modulo può essere reperito:

Sulla pagina del sito web relativa all’azione “Laboratori per volontari”: http://ceraunavoltaincorsia.it/progetto/laboratori-per-volontari

Direttamente tramite il link di download

Area di Reggio Calabria: http://ceraunavoltaincorsia.it/modulo-iscrizione-laboratori-volontari-reggio-calabria.pdf

Area della Locride: http://ceraunavoltaincorsia.it/modulo-iscrizione-laboratori-volontari-piana.pdf

Area della piana di Gioia Tauro: http://ceraunavoltaincorsia.it/modulo-iscrizione-laboratori-volontari-locride.pdf

Requisiti e scadenza dell’iscrizione

I candidati dovranno avere compiuto i 18 anni e far pervenire il suddetto modulo, pena esclusione, entro l’11 settembre 2017 e secondo quanto indicato sul modulo stesso.

A fronte di una frequenza del 75% del monte ore totale verrà rilasciato un attestato di partecipazione.