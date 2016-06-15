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Ultimi giorni per iscriversi al ‘3vs3 Summer basket’

Si chiudono il 16 giugno le pre-iscrizioni alla tappa reggina del circuito Uisp: in palio la finale di Pesaro

15 Giugno 2016 - 12:43 | di Redazione

Raduno FIP Calabria per i nati nel 2005: mani che si contendono una palla da basket in aria durante una partita

Ultimi giorni disponibili per iscriversi al “3vs3 Summer basket: Road to Pesaro”.

Organizzato da Uisp, ‪#‎Ntc‬ Sport Industries, Reggioacanestro.it e Passaportoperleuropa.com,la tappa reggina del 3vs3 Summer Basket, circuito nazionale organizzato dalla Uisp è divisa in 3 categorie:

  • U18 Maschile (1998 e seguenti)
  • Open Maschile
  • Open Femminile

Le 3 squadre vincenti della tappa reggina guadagneranno l’accesso alle finale di Pesaro con soggiorno a carico dell’organizzazione del torneo.

L’iscrizione ha un costo di 10€ a giocatore (max 4 per squadra) e comprende la Tessera UISP 2016 con copertura assicurativa.
La pre-iscrizione dovrà essere inviata entro, e non oltre, il 16 giugno agli indirizzi email presenti qui sotto.
La conferma dell’iscrizione dovrà essere fatta al check-in della ‪#‎Ntc‬ Arena, sabato 18 entro le ore 17.

Per ulteriori info:
reggiocalabria@uisp.it
ntcsportindustries@gmail.com

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