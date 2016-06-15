Ultimi giorni per iscriversi al ‘3vs3 Summer basket’

Ultimi giorni disponibili per iscriversi al “3vs3 Summer basket: Road to Pesaro”.

Organizzato da Uisp, ‪#‎Ntc‬ Sport Industries, Reggioacanestro.it e Passaportoperleuropa.com,la tappa reggina del 3vs3 Summer Basket, circuito nazionale organizzato dalla Uisp è divisa in 3 categorie:

– U18 Maschile (1998 e seguenti)

Open Maschile

Open Femminile

Le 3 squadre vincenti della tappa reggina guadagneranno l’accesso alle finale di Pesaro con soggiorno a carico dell’organizzazione del torneo.

L’iscrizione ha un costo di 10€ a giocatore (max 4 per squadra) e comprende la Tessera UISP 2016 con copertura assicurativa.

La pre-iscrizione dovrà essere inviata entro, e non oltre, il 16 giugno agli indirizzi email presenti qui sotto.

La conferma dell’iscrizione dovrà essere fatta al check-in della ‪#‎Ntc‬ Arena, sabato 18 entro le ore 17.

Per ulteriori info:

reggiocalabria@uisp.it

ntcsportindustries@gmail.com